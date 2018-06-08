Kwesi Nyantakyi suspendu 90 jours de toute activité liée au football par la Commission d’Éthique indépendante 

Le président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA a suspendu à titre conservatoire M. Kwesi Nyantakyi, président de la Fédération Ghanéenne de Football (GFA) et membre du Conseil de la FIFA, pour une durée de quatre-vingt-dix jours. La durée de cette suspension pourra être étendue pour une période supplémentaire qui n’excèdera toutefois pas quarante-cinq jours.

M. Nyantakyi sera suspendu de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) au niveau national comme international. Cette suspension prend effet immédiatement.