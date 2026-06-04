KIPP Miami, la Fondation Gumball 3000 et la Fondation FIFA aux États-Unis inaugurent un terrain de football communautaire

KIPP Miami Public Schools, en partenariat avec la Fondation Gumball 3000 et la Fondation FIFA aux États-Unis, ont officiellement inauguré un terrain de football entièrement rénové au North Campus de KIPP Miami dans le comté de Miami-Dade.

Ce projet marque le début d'une collaboration importante visant à permettre aux jeunes d'avoir accès, grâce au sport, à l'éducation et à l'engagement communautaire, à un plus grand spectre d’opportunités. Une fois l’intégralité des travaux terminés, le terrain inclura des gradins modernes, un nouveau tableau d'affichage et divers autres aménagements destinés à offrir un environnement sûr, moderne et accessible aux élèves et à la communauté locale.

Le Président de la FIFA participe à l’inauguration d’un terrain de football public rénové à Miami 01:52

KIPP Miami accompagne plus de 1 200 élèves répartis entre la KIPP Royalty Academy et la KIPP Courage Academy. Le terrain rénové servira toute l'année aux programmes d'éducation physique, aux activités périscolaires, aux entraînements de football, aux programmes de mentorat et à d'autres initiatives communautaires proposés à ces élèves.

« KIPP Miami est ravi de ce partenariat et de l’investissement dont vont bénéficier nos élèves et leurs familles », a déclaré Charlie Schmidt, directeur général des écoles publiques KIPP Miami. « Ce nouveau terrain offre à nos élèves un espace sûr et stimulant où ils peuvent jouer, s’épanouir et développer leur esprit d’équipe ainsi que leurs compétences, tant sur le terrain qu’en dehors. Il est un magnifique exemple de ce qu’il est possible de réaliser lorsque des organisations décident de travailler main dans la main en faveur du développement des jeunes. »

« L’objectif de ce partenariat consiste à créer des opportunités et à investir dans les générations futures », a indiqué Maximillion Cooper, fondateur de Gumball 3000 et de la Fondation Gumball 3000. « Nous estimons que le sport peut énormément apporter aux jeunes (confiance, relations, ambition, etc.), et nous sommes d’autant plus fiers de nous associer avec la Fondation FIFA aux États-Unis et KIPP Miami dans le cadre d’un projet qui aura des retombées durables auprès de la communauté. »

Pour Gianni Infantino, le Président de la FIFA : « Cette journée à Miami est très spéciale. Nous avons pu célébrer la création de l’antenne américaine de la Fondation FIFA, qui a ainsi organisé son tout premier événement, mais également la rénovation du terrain de football de KIPP Miami, qui va ouvrir de nombreuses opportunités aux jeunes à travers ce sport que nous aimons tous. »

« Les enfants sont notre avenir ! C’est merveilleux de voir ce projet prendre vie, car il offrira aux jeunes filles et garçons un environnement sûr où ils pourront apprendre, jouer et s’épanouir grâce au football, qui est une véritable école de vie. À tous les élèves, parents et futures stars de KIPP Miami, sachez que ce terrain est à vous ! C'est ici que vous créerez des souvenirs, que vos rêves prendront forme et que l'avenir du football se construira. »

« Miami se prépare à accueillir le monde dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, et nous tenons à tout mettre en œuvre pour que la compétition laisse un héritage durable dont bénéficiera la communauté locale très longtemps après le dernier coup de sifflet final », a de son côté expliqué Alina Hudak, présidente-directrice générale du comité d’organisation de Miami pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. « Ce terrain de football rénové représente bien plus qu'un simple investissement dans une infrastructure sportive. Il s’agit d’un investissement dans la jeunesse, dans des communautés en meilleure santé et en faveur d’un avenir meilleur pour Miami. »

La rénovation a été financée en partie via des fonds de la Fondation Gumball 3000, qu’elle a attribuée dans le cadre de sa mission visant à investir dans des initiatives axées sur la jeunesse et à générer un changement social positif par le biais de partenariats internationaux.

Des élèves, des enseignants, des responsables locaux et des représentants des partenaires du projet se sont réunis pour la cérémonie d'inauguration, laquelle fut l’occasion non seulement de célébrer l'achèvement des travaux de rénovation du terrain, mais aussi une vision commune de ce qu’est le football : un outil pour que les jeunes prennent confiance, apprennent l'esprit d'équipe, comprennent le leadership et adoptent des modes de vie plus sains.

Le nouveau terrain devrait devenir un pôle dynamique dédié au sport et aux loisirs, auquel les élèves et habitants du sud de la Floride auront accès de manière permanente, tout au long de l’année.