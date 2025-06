Ken Griffey Jr. célèbre le premier match des Seattle Sounders à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

Ken Griffey Jr. a brandi un drapeau des Seattle Sounders à la Space Needle pour célébrer les premiers pas du club à la Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025™

Pendant la compétition estivale, Seattle, qui sera également une ville hôte lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, accueillera six matches et organisera de nombreux événements dédiés aux supporters

Le coup d’envoi de la première édition de la Coupe du Monde des Clubs élargie à 32 clubs sera donné le 14 juin à Miami, tandis que la finale se jouera le 13 juillet à New York, dans l’État du New Jersey

Lorsque le Seattle Sounders FC et la communauté locale du football doivent faire la promotion ou célébrer les plus grands moments de leur sport, ils se réunissent à la Space Needle, la célèbre tour de 184 mètres de haut qui surplombe la ville et le détroit de Puget.

Des drapeaux verts et bleus ont flotté à son sommet lorsque les Sounders ont remporté la MLS en 2019 et la Ligue des champions de la Concacaf en 2022, mais aussi l’année suivante lorsque la ville émeraude a été sélectionnée pour accueillir la Coupe du Monde FIFA 2026.

Une autre grande occasion s’est présentée le vendredi 13 juin, lorsque la légende des Seattle Mariners Ken Griffey Jr, qui est au National Hall of Fame de baseball, a brandi un grand drapeau des Sounders de 9 m x 6 m pour soutenir les premiers pas de l’équipe à la Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025. Le Lumen Field de Seattle accueillera six matches de cette compétition qui fera date, notamment ceux du groupe B qui opposeront les Sounders à Botafogo (15 juin), à l’Atlético de Madrid (19 juin) et au Paris-Saint-Germain (23 juin).

Seattle celebrates Sounders' FIFA Club World Cup debut 02:02

« C’est un des plus grands événements, » a-t-il déclaré en parlant de la Coupe du Monde des Clubs FIFA. « Je veux dire, au même titre que le Super Bowl, les titres NBA, les World Series, bientôt, et ça. Je veux dire ces choses n’arrivent pas très souvent, et c’est donc une occasion incroyable pour montrer au monde que Seattle est une belle ville à visiter. »

La levée du drapeau a été le signal de lancement de nombreux événements organisés par les Sounders et la ville pour célébrer la première édition de la Coupe du Monde élargie, dont le coup d’envoi sera donné le samedi 14 juin et qui verra 32 clubs d’élite s’affronter dans 12 stades répartis dans 11 villes hôtes aux États-Unis. Le dimanche 15 juin, le Seattle Reign FC, qui évolue en NWSL, la fondation RAVE et le Comité Organisateur Local de la Coupe du Monde FIFA 2026 se joindront aux Sounders pour tenter d’établir le record de la plus grande leçon de football jamais organisée. Des « Fan Fests » sur toute une journée, des retransmissions de matches en public et des concerts compteront parmi les festivités prévues pendant la compétition.

« Les supporters des Sounders soutiennent les Seattle Sounders sans relâche depuis 1974 » a expliqué Brad Evans, ancien joueur et ambassadeur du club. « On a rempli des stades aussi loin que je me souvienne et c’est une opportunité qui ne se présente qu’une fois dans une vie. »

Et Steve Zakuani, joueur vétéran des Sounders et ambassadeur du club, d’ajouter « Le football rassemble les gens. Alors venez en famille et profitez du football, et les gars auront besoin de tout le soutien qu’ils pourront recevoir. »