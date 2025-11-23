Juha™, personnage emblématique de la culture populaire arabe, mascotte de la Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2025™

Directement inspiré du héros ancestral de la culture arabe, Juha™ se joindra à la fête lors de la toute prochaine Coupe arabe de la FIFA™

Connu pour sa simplicité et sa sagesse, ce personnage populaire symbolise le riche folklore de la région

Les billets pour la compétition sont en vente dès maintenant à partir de QAR 25

Personnage populaire de la culture arabe, Juha™ sera la mascotte officielle de la prestigieuse Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2025™, qui se déroulera du 1er au 18 décembre prochain.

Le héros éponyme des Histoires de Juha a traversé les générations et fait partie des figures qui symbolisent les riches traditions de la région. Tantôt maladroit, tantôt naïf, Juha se retrouve souvent dans des situations insolites et empreintes d’humour, desquelles il parvient toujours à tirer une morale d’une profonde sagesse.

Pour la Coupe arabe de la FIFA à venir, ce personnage bienveillant sera présent en chair et en os et prendra part aux festivités. Cette édition sera une nouvelle fois l’occasion de réunir tous les supporters et supportrices du monde arabe pour célébrer leur culture rayonnante et leur passion commune du football.

Côté terrain, 16 sélections s’affronteront pour tenter de soulever le trophée tant convoité. Les neuf mieux placées au Classement mondial FIFA/Coca-Cola sont qualifiées automatiquement, et les sept places restantes seront attribuées à l’issue de qualifications à impliquant 14 équipes. Les sept rencontres à élimination directe de cette phase auront au Qatar les 25 et 26 novembre.

Les billets pour la Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2025 sont disponibles sur https://www.fifa.com/fr/tickets, avec des prix débutant à QAR 25. Les supporters et supportrices peuvent également se procurer des billets « Suivre mon équipe », qui leur permettront d’assister à tous les matches de groupes de leur équipe favorite. Tout au long de la compétition, ils pourront en outre profiter d’un large choix de divertissements et d’activités culturelles.

Tous les billets sont émis sous forme électronique et des places accessibles sont prévues pour les personnes en situation de handicap.

Le match d’ouverture, qui se tiendra le 1er décembre à 19h30 au stade Al Beyt, opposera le pays hôte au vainqueur de la rencontre entre la Palestine et la Libye. La finale aura quant à elle lieu le 18 décembre à 19h00 dans l’emblématique stade Lusail. Le stade Ahmad ben Ali, le stade de la Cité de l’éducation, le stade Khalifa International et le Stadium 974 complètent la liste des enceintes qui accueilleront des matches de la compétition.

L’édition 2025 de la Coupe arabe de la FIFA intervient dans le cadre de plusieurs compétitions organisées par le Qatar d’ici à la fin de l’année, dont la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2025™, qui a commencé le 3 novembre dernier et s’achèvera le 27 novembre. De même, les trois derniers matches de la Coupe Intercontinentale de la FIFA™ – le Derby des Amériques de la FIFA, la Challenger Cup de la FIFA et la grande finale – se dérouleront dans le pays les 10, 13 et 17 décembre prochains.

Pour obtenir plus d’informations sur la Coupe arabe de la FIFA 2025™ et consulter le calendrier complet de la compétition, rendez-vous sur FIFA.com.