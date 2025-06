Un jeune supporter du PSG réalise son rêve à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

Le jeune homme de 14 ans a parcouru plus de 1300 km depuis sa ville natale de Salt Lake City jusqu'à Lumen Park à Seattle

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ est un tournoi où les rêves deviennent réalité, et pour Jack McFawn, un gardien de but de 14 ans originaire de Salt Lake City, le tournoi lui a donné la chance de réaliser son rêve de toujours : voir le jouer Paris Saint-Germain de ses propres yeux.

Quand Achraf Hakimi a marqué le deuxième but du PSG contre les Seattle Sounders pour sceller la qualification pour les huitièmes de finale, Jack était dans les tribunes pour célébrer un moment qu’il attendait depuis neuf ans.

Jack est tombé amoureux du football dès son plus jeune âge. Il a commencé à jouer à trois ans, devenant gardien de but et progressant dans les ligues juniors de l'Utah. Il n'a pas fallu longtemps à Jack pour déclarer son allégeance au PSG, devenant un supporter inconditionnel à seulement cinq ans.