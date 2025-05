Inauguration d'un mini-terrain FIFA Arena au Paraguay

Alejandro Domínguez, vice-président de la FIFA et président de la CONMEBOL, a inauguré l’un des deux mini-terrains installés à proximité d’écoles situées en périphérie d’Asunción, la capitale du pays

Le Paraguay est devenu la première association membre sud-américaine à déployer le projet FIFA Arena

Cette initiative vise à aménager pas moins de 1 000 nouveaux mini-terrains dans des zones rurales ou quartiers défavorisés partout dans le monde, à l’intention des écoliers

Le Paraguay est devenu la première association membre sud-américaine de la FIFA à déployer le projet FIFA Arena, avec l’installation de deux mini-terrains en périphérie d’Asunción, la capitale du pays.

L’un d’eux a été inauguré par Alejandro Domínguez, vice-président de la FIFA et président de la CONMEBOL, Robert Harrison, président de la Fédération Paraguayenne de Football (AFP) et Luis Ramírez, ministre paraguayen de l’Éducation et des Sciences, en présence de Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA.

Les collèges General José-Elizardo-Aquino et Silvio-Pettirossi – qui accueillent à eux deux plus de 2 600 élèves – ainsi que les habitants de Luque pourront ainsi profiter de terrains flambant neufs qu’ils seront chargés de maintenir en état.

FIFA Arena launched in Paraguay 01:38

« C’était fantastique de pouvoir se rendre à cette FIFA Arena, la première d’Amérique du Sud, de visiter cette école à Luque et de voir le sourire de tous ces enfants. On voyait bien qu’ils n’attendaient qu’une seule chose : organiser un match sur ce terrain », a affirmé M. Grafström, qui était entouré d’une délégation FIFA composée, entre autres, de Kevin Lamour, directeur des opérations ; Elkhan Mammadov, directeur de la division Associations membres ; Gelson Fernandes, directeur régional de la FIFA pour l’Afrique et directeur adjoint de la division Associations membres ; et Jair Bertoni, directeur régional de la FIFA pour les Amériques.

« Nous étions ravis, d’autant que de nombreuses personnes étaient présentes : toute la famille du football paraguayen, le vice-président de la FIFA et le ministre de l'Éducation », a poursuivi le Secrétaire Général lors d’une interview donnée à la suite de l’inauguration. « C’est la preuve que l'on peut bâtir des ponts entre l'éducation et le football, un objectif également au cœur du programme Football for Schools de la FIFA. Il est tout aussi important d'aménager ces terrains que d’avoir un solide programme éducatif en parallèle. Nous avons hâte que ces enfants puissent profiter de tout cela. »

L'initiative FIFA Arena s’inscrit dans la droite ligne de l’engagement pris par Gianni Infantino, le Président de la FIFA, à l’occasion du Sommet international « Le sport pour le développement durable » organisé à Paris (France) le 25 juillet 2024.

Le Président Infantino avait alors affirmé sa volonté d'installer des mini-terrains partout dans le monde afin de fournir des infrastructures footballistiques durables, en particulier à l’intention des personnes vivant dans des zones rurales ou des quartiers défavorisés.

Déployé à l’échelle planétaire, ce projet vise à aménager pas moins de 1 000 nouveaux mini-terrains d’ici au Congrès de la FIFA de 2031.

« L’objectif n’est pas simplement d’accompagner les futurs joueurs et joueuses, mais également de penser à leur développement en tant que personnes. L’idée est de les aider aussi bien à être en meilleure forme physique qu’à mettre en application les valeurs transmises grâce au football », a déclaré M. Domínguez lors d’un discours prononcé lors de l'inauguration. Il a par ailleurs profité de la cérémonie pour rendre hommage au travail accompli par le Président Infantino depuis sa prise de fonction en 2016.

« Que pouvons-nous dire de la FIFA aujourd’hui ? Eh bien, que nous avons une instance qui est bien plus proche des gens, une instance qui tient compte de leurs besoins et, par-dessus tout, qui est tournée vers l’avenir. Cette FIFA est déterminée à favoriser un développement global qui ne se limite pas uniquement au football, mais qui prenne en compte les personnes elles-mêmes, les jeunes filles et garçons du monde entier. »

L’utilisation à visée pédagogique des mini-terrains devrait se faire via le programme Football for Schools. Conçu en vue de transmettre des compétences psychosociales grâce au football, celui-ci est déjà déployé dans 136 associations membres, dont le Paraguay.

« Aujourd’hui, nous inaugurons le tout premier terrain aménagé en Amérique du Sud dans le cadre du projet FIFA Arena », s’est réjoui M. Harrison, président de l’une des 11 fédérations à travers le monde à avoir déployé l’initiative FIFA Arena. « Il s’agit d'une initiative inclusive, au même titre que le programme Football for Schools de la FIFA, destinée à promouvoir la participation des jeunes filles et garçons et à ancrer le football dans les programmes des écoles – le tout en partenariat avec la FIFA. Le football est un formidable moteur de développement : il permet aux enfants de rêver à un avenir radieux, car au fond, ce sont eux les stars de demain. »

M. Ramírez a également pris la parole durant la cérémonie, à laquelle ont assisté un certain nombre d’élèves et de professeurs : « Le football peut être vu comme un complément idéal à la salle de classe. Il peut être difficile pour un enfant de se représenter concrètement certaines choses enseignées à l’école. En revanche, il peut lui être plus facile de faire le lien avec ce qu’il voit sur le terrain : ce dernier peut être un excellent moyen d’enseigner la physique, la chimie, les mathématiques ou les sciences sociales.