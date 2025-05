Que le spectacle commence : des icônes brésiliennes adulées présentent les villes et les stades hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™

Dans une vidéo haute en couleur, d’illustres personnalités brésiliennes dévoilent les huit villes et stades qui accueilleront le monde en 2027

Chaque célébrité incarne la fierté et la renommée de sa région, et est animée par la volonté d’inspirer la prochaine génération

Des stars comme Marta, Formiga, Vinícius Jr et Paolla Oliveira célèbrent la diversité du Brésil et son amour du beau jeu

Dans un pays-continent comme le Brésil, chaque ville sélectionnée pour accueillir la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ possède une beauté et un patrimoine culturel qui lui est propre et qu’elle est prête à dévoiler au monde entier, tout comme les stars qui font la fierté de ses habitants.

Pour marquer l’annonce de la liste des villes sélectionnées, la FIFA a réuni un groupe de personnalités brésiliennes de premier plan, chacune ayant un lien particulier avec l’un des huit États où se déroulera la compétition. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, ces personnalités se relaient pour se remettre une boîte à l’intérieur de laquelle se trouvent les noms des villes et des stades hôtes. Le message délivré est clair : le plus grand événement sportif féminin au monde approche, et il leur tarde d’y être.

Ces personnalités issues du monde du football, du futsal, du divertissement et des réseaux sociaux reflètent la passion du pays pour le beau jeu et la fierté des habitants d’accueillir le monde entier en 2027. La vidéo met également en scène Gianni Infantino, le Président de la FIFA, ainsi que deux joueuses emblématiques du football féminin : Marta, six fois sacrée meilleure footballeuse de l’année par la FIFA et lauréate du trophée The Best – Joueuse de la FIFA, ainsi que la légendaire Formiga. Toutes deux ont marqué ce sport de leur empreinte pendant plus de deux décennies et continuent d’inspirer la nouvelle génération.

Des icônes brésiliennes présentent les villes et les stades hôtes de Brésil 2027™ 01:30

“Je ne serai pas sur la pelouse en 2027, mais je suis toujours prête à représenter le football brésilien, surtout pour un moment aussi important que la présentation des villes et des stades qui accueilleront la Coupe du Monde Féminine de la FIFA au Brésil”, a déclaré Formiga, seule joueuse de l’histoire à avoir disputé sept éditions d’une Coupe du Monde de la FIFA, masculine ou féminine.

“J’ai joué au football pendant de nombreuses années, dont 26 avec la Seleção. Je connais absolument tous les recoins de notre pays, et je peux vous affirmer que toutes ces villes regorgent de joueuses talentueuses qui ont besoin qu’on les soutienne et qu’on les inspire. La Coupe du Monde Féminine sera l’occasion pour elles d’observer les meilleures footballeuses à l’œuvre et de se dire : ‘Si elles peuvent y arriver, alors moi aussi’. Seul un événement de cette ampleur peut avoir un tel impact”, a poursuivi l’ancienne milieu de terrain.

“Accueillir la Coupe du Monde Féminine symbolisera le renouveau et l’espoir pour Porto Alegre”, a expliqué Rafa Brites, présentatrice télé.

“Après tout ce que la ville a traversé, pouvoir organiser un événement de cette ampleur témoigne de notre résilience et de notre capacité à rebondir et à aller de l’avant. C’est également l’occasion de mettre à l’honneur le sport féminin avec tous les fans du Rio Grande do Sul, qui savent mettre l’ambiance comme personne.”

Voici la liste des stars brésiliennes et des villes hôtes qu’elles ont dévoilées :