La fréquentation des plateformes numériques de la FIFA reflète l’engouement suscité par la Coupe du Monde des Clubs

Le site FIFA.com a enregistré 16 millions de visiteurs uniques en juin, soit davantage que lors des cinq premiers mois de l’année 2025

Les comptes officiels sur les réseaux sociaux ont effectué un bon de six millions d’abonnés depuis le début de la compétition le 14 juin, et les applications de la FIFA ont été téléchargées un million de fois

Les partenaires commerciaux bénéficient également d’une visibilité accrue, et les chiffres des ventes d’hospitalité se révèlent positifs

Alors que la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ entre dans sa phase décisive, avec le début à venir des quarts de finale, l’intérêt dont elle jouit aux quatre coins de la planète a entraîné une augmentation considérable du nombre d’utilisateurs sur les comptes de réseaux sociaux ainsi que les plateformes numériques de la FIFA.

Ainsi, le site Internet FIFA.com a enregistré 16 millions de visiteurs uniques en juin, soit plus qu’au cours des cinq premiers mois de l’année 2025. Cette forte tendance se reflète d’ailleurs sur l’ensemble des plateformes de la FIFA.

À l’issue des huitièmes de finale, les comptes officiels de l’instance dirigeante sur les réseaux sociaux avaient par exemple accumulé près de six millions de nouveaux abonnés. Le nouveau canal WhatsApp consacré à la compétition la plus inclusive du football de clubs international a enregistré plus d’un million de nouveaux utilisateurs sur la même période, portant son total à 4,4 millions alors qu’il n’a été lancé qu’en début d’année. Pour leur part, les applications de la FIFA ont été téléchargées un million de fois en juin, en particulier l’application officielle de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™.

Le contenu novateur et attrayant diffusé sur l’ensemble des plateformes a généré 2,7 milliards de vues, un chiffre impressionnant. La publication la plus populaire à ce jour est une courte vidéo de Sergio Busquets, l’emblématique milieu de terrain de l’Inter Miami CF, qui totalise 90 millions de vues et plus de six millions d’interactions sur TikTok, Instagram, Facebook et X.

Les recherches sur Internet concernant la « Coupe du Monde des Clubs de la FIFA » ont été multipliées par plus de dix depuis le match d’ouverture le 14 juin et, selon Google Trends, il s’agit actuellement du terme le plus utilisé en lien avec les événements sportifs. La promotion de la compétition à l’échelle mondiale est également renforcée par la couverture intégrale offerte par l’accord novateur entre la FIFA et DAZN, qui diffuse les 63 matches en direct et gratuitement.

Les supporters du CR Flamengo et de l’Espérance Sportive de Tunis, quant à eux, ont assuré l’ambiance la plus bruyante. Ils ont en effet atteint la barre des 127 décibels avant le coup d’envoi du match entre les deux équipes au Lincoln Financial Field de Philadelphie.

Près de 1 500 membres du personnel du diffuseur hôte ont contribué à la diffusion de 1 900 heures de contenu en différé sur le serveur médias. Plus de 2 000 accréditations ont été accordées à la presse écrite et 224 conférences de presse ont été organisées.

Les 184 nationalités des 68 526 personnes accréditées qui travaillent sur la compétition illustrent elles aussi à merveille le caractère inclusif de cette Coupe du Monde des Clubs 2025. Toutes ont contribué à divertir et informer les plus de deux millions de spectateurs qui ont assisté aux matches jusqu’à présent.

Parmi eux se trouvaient plus de 46 300 invités hospitalité, 44,2% des ventes de ce programme ayant été réalisées auprès de clients venus de l’étranger, notamment le Royaume-Uni, le Qatar, l’Arabie saoudite, le Brésil, l’Espagne, la RP Chine, l’Égypte et le Mexique.

Le département des Services aux équipes de la FIFA – chargé des opérations logistiques des 32 équipes participantes – a organisé 416 séances d’entraînement, et adidas a redistribué une partie des 4 000 ballons de match officiels livrés aux clubs, dans les stades et sur d’autres sites clés de la compétition. À l’arrivée des différentes délégations sur le territoire américain, les Services aux équipes ont en outre transféré 3 546 valises et bagages en coopération avec le département Transports de la FIFA.

Les autres partenaires commerciaux de la FIFA ont également été très occupés. Près d’un million de produits Coca-Cola et plus de 320 réfrigérateurs ont été livrés sur plus de 70 sites essentiels au bon déroulement de la compétition. Les 57 boutiques sous licence réparties sur les 12 stades ont écoulé 118 906 articles, les t-shirts et les écharpes figurant en tête du classement des ventes.

Lenovo, fournisseur de solutions technologiques, a déployé plus de 9 000 appareils et accessoires sur les stades et autres sites de compétition, où plus de 1 500 téléviseurs Hisense ont retransmis les images des matches pendant la phase de groupes.