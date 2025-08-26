Fin des dernières inspections pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™

La compétition, qui affiche pour slogan « Legends in the Making™ » (Légendes en devenir), aura lieu du 27 septembre au 19 octobre à l’Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, l’Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, l’Estadio El Teniente de Rancagua et l’Estadio Fiscal de Talca. Lors des visites, des experts ont analysé et évalué les installations des stades, les mesures de sécurité et les infrastructures techniques. L’avancement des préparatifs a été confirmé lors des réunions avec les autorités, les représentants du gouvernement et les organisateurs locaux.

Le Chili et ses villes hôtes attendent avec impatience d’organiser leur deuxième grande compétition masculine U-20 après le Championnat du monde juniors de la FIFA 1987, lors duquel la Yougoslavie avait remporté le titre aux tirs au but face à l’Allemagne de l’Ouest. Le pays a également accueilli la Coupe du Monde de la FIFA 1962, la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2008 et la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2015. Aux côtés du Chili, 23 nations – dont la Nouvelle-Calédonie, néophyte de l’épreuve – disputeront la deuxième plus ancienne compétition de la FIFA : AFC : Arabie saoudite, Australie, Japon et République de Corée CAF : Afrique du Sud, Égypte, Maroc et Nigeria Concacaf : Cuba, États-Unis, Mexique et Panamá CONMEBOL : Argentine, Brésil, Colombie et Paraguay OFC : Nouvelle-Calédonie et Nouvelle-Zélande UEFA : Espagne, France, Italie, Norvège et Ukraine « Nous avons hâte d’organiser la compétition au Chili le mois prochain », a déclaré Roberto Grassi, chef du département Compétitions de jeunes de la FIFA. « Au cours de ces récentes visites d’inspection, nous avons ressenti l’immense enthousiasme que suscite la compétition elle-même, mais aussi l’héritage qu’elle laissera dans les villes hôtes. Nous tenons à remercier sincèrement la Fédération Chilienne de Football et toutes les autorités nationales et locales pour leur engagement en faveur de la Coupe du Monde U-20. »