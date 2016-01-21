La FIFA confirme son engagement contre la manipulation de matches

La manipulation de matches est devenue un problème majeur pour de nombreuses organisations sportives mondiales. Durant la troisième semaine de janvier, la FIFA, l’une des plus premières fédérations sportives internationales de la planète à avoir pris ce fléau à bras le corps, a participé à deux événements phares afin de souligner la constance de son engagement dans la lutte contre la manipulation de matches.

Conjointement avec la Fédération Chinoise de Football (CFA), le directeur de la Sécurité de la FIFA, Ralf Mutschke, a rencontré des membres du ministère chinois de la Sécurité publique (MPS) et de l’Administration générale des sports en Chine (GASC) afin d’évoquer les récentes réformes appliquées au football chinois. Celles-ci se traduisent par la signature de déclarations d’intégrité, des contrôles effectués par des organismes indépendants lors des matches de football et l’établissement de procédures disciplinaires spécifiques entre le MPS et la GASC afin de surveiller et de traiter des comportements suspects pouvant révéler un trucage.

Désireux d’intensifier la lutte contre la manipulation de matches en Asie, les représentants de la FIFA ont mis l’accent sur le renforcement de la coopération et de l’échange d’informations. La FIFA et sa filiale Early Warning System (EWS) travailleront en étroite collaboration avec la CFA pour apprendre et aider les clubs, les joueurs et les arbitres à éviter le trucage de matches avant le début de la nouvelle saison en Chine, au mois de mars.

"La manipulation de matches est un problème qui ne se cantonne pas au football. Il est essentiel d’aller plus loin dans la sensibilisation à son impact sur le sport. Il est réjouissant de constater qu’il existe une prise de conscience solide et partagée de la nécessité de combattre ce problème ici en Chine. La FIFA reste fortement engagée dans la lutte contre la manipulation de matches en collaboration avec ses associations membres et les autorités policières concernées à travers le monde", a souligné Ralf Mutschke lors de cet événement.

La FIFA a réitéré sa politique de tolérance zéro vis-à-vis des matches truqués lors d’un symposium consacré à la manipulation des compétitions sportives, événement organisé mercredi au Centre International d’Étude du Sport (CIES) à Neuchâtel, en Suisse. La délégation de la FIFA qui s’y est rendue a fourni une présentation des vulnérabilités du football qui peuvent donner lieu à des manipulations. Elle a également présenté certaines des étapes nécessaires pour y remédier : détection, collecte d’informations, enquête, sanctions et prévention.