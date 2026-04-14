Un séminaire pour soutenir le développement durable des clubs professionnels chinois

Durant trois jours, la FIFA a tenu le rôle de partenaire technique sur le thème du développement durable

Des dirigeants de clubs issus des trois premières divisions du football chinois ont pu échanger avec des experts reconnus

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l’engagement de la FIFA à renforcer les clubs et le développement à long terme du football

C’est en qualité de partenaire technique que la FIFA a participé à la seconde édition du séminaire de la ligue chinoise de football professionnel sur le développement durable, qui s’est achevée hier.

Pendant trois jours à Xi’an, des dirigeants de clubs des trois premières divisions du football chinois se sont réunis pour évoquer cette question cruciale. Ce rendez-vous s’inscrivait en outre dans le cadre du programme de professionnalisation des ligues et des clubs de la FIFA, qui vise à renforcer les structures et améliorer la viabilité du football professionnel à long terme.

En tant que partenaire technique, la FIFA a mis à disposition son expertise dans de nombreux domaines du développement des clubs : gouvernance, modèles économiques et sportifs, marketing, interaction avec les supporters, opérations les jours de match et stratégie commerciale. Les participants ont ainsi pu profiter d’une plateforme d’échange entre acteurs locaux et des dirigeants du monde du football.

Outre les experts de la FIFA Pedro Correia, ancien directeur général de la ligue portugaise de football, et Luis Rodríguez, ancien président du FC Juarez, plusieurs intervenants avaient fait le déplacement, dont Scott Hudson, le PDG des Western Sydney Wanderers, David Dome, l’actuel directeur général de Wellington Phoenix et Alvaro Carias, responsable de développement stratégique du footballeur professionnel de la FIFA.

Ce séminaire était aussi l’occasion de souligner que la collaboration et le partage de connaissances sont des piliers essentiels pour des clubs solides et bien gérés, capables d’assurer l’avenir du football au niveau national et international.

Ornella Desirée Bellia, directrice de la sous-division Football professionnel de la FIFA, a fait part de sa satisfaction : « Par sa taille et son ambition, la RP Chine constitue l’un des écosystèmes du football les plus intéressants au monde. La FIFA est fière de soutenir la ligue de football professionnel chinoise et ses clubs. En sa qualité de partenaire technique, elle entend les aider à réaliser leur potentiel en partageant son expertise internationale et en encourageant les meilleures pratiques dans le domaine de la gouvernance, de la gestion et du développement durable. Le progrès sur le long terme n’est possible que si les clubs, les ligues et la fédération travaillent main dans la main ; c’est tout le sens de cette initiative. »