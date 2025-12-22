La FIFA, la Qatar Stars League et la Fédération Qatarienne de Football renouvellent leur partenariat pour le développement du football national

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a signé le protocole d’accord aux côtés de son homologue de la QSL et de la QFA, Son Excellence Jassim bin Rashid Al Buainain

La cérémonie s’est tenue au stade Lusail en amont de la finale de la Coupe arabe de la FIFA 2025™

Le partenariat vise à améliorer les normes de gestion et d’administration des clubs professionnels

Dans le cadre de ses efforts visant à rendre le football véritablement mondial et à permettre à davantage de clubs, de ligues et de joueurs du monde entier de concourir au plus haut niveau, la FIFA a renouvelé son partenariat avec la Qatar Stars League (QSL) et la Fédération Qatarienne de Football (QFA).

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, et son homologue de la QSL et de la QFA, Son Excellence Jassim bin Rashid Al Buainain, ont signé un nouveau protocole d’accord afin de poursuivre l’amélioration des normes de gestion et d’administration des clubs professionnels de première et deuxième divisions qatarienne.

Le Président Infantino a déclaré : « Je suis ravi d’avoir renouvelé le protocole d’accord avec la Qatar Stars League et la Fédération Qatarienne de Football, renforçant ainsi un partenariat stratégique qui continue d’élever les standards professionnels dans le football de clubs. Je remercie sincèrement Son Excellence Jassim bin Rashid Al Buainain et ses équipes pour leur soutien exceptionnel et l’organisation d’événements majeurs pour la FIFA cette année, dont la Coupe arabe, la Coupe Intercontinentale et la Coupe du Monde U-17. »

Et de poursuivre : « À travers des programmes pédagogiques, l’échange de connaissances et un soutien amélioré en faveur de la santé des joueurs, nous travaillons de concert pour aider les footballeurs de talent et les clubs ambitieux à s’épanouir dans un écosystème footballistique mondial plus compétitif et plus durable. »

Le leadership du Qatar dans l’organisation de grandes compétitions et son engagement en faveur de l’innovation font du pays un acteur majeur de cette nouvelle ère pour le football de clubs mondial.

Son Excellence Jassim bin Rashid Al Buainain, président de la QSL et de la QFA, a pour sa part indiqué : « Nous nous réjouissons de la prolongation de l’accord entre la FIFA et la Qatar Stars League, car il s’agit d’une étape importante qui reflète la force de la coopération entre les deux parties. Ce partenariat couvre plusieurs domaines, notamment le développement stratégique du football aux niveaux technique et administratif, ainsi que la mise à profit de la passion de la région pour le football afin de promouvoir la paix et de mettre en avant les nobles valeurs de ce sport dans le monde entier. »

La prochaine étape de la collaboration entre la FIFA, la QFA et la QSL portera sur un projet de programmes pédagogiques. Dans le cadre du protocole d’accord, la FIFA apportera un soutien sur mesure dans de nombreux domaines, en mettant notamment en place des programmes d’échanges et de formation pour les dirigeants de clubs et les agents, mais aussi des systèmes d’accompagnement en matière de santé mentale et de bien-être général pour les joueurs. Ceux-ci se concentreront non seulement sur les aspects théoriques, mais aussi sur leur application pratique.

La signature, qui permet de prolonger un protocole d’accord signé pour la première fois en 2022, a eu lieu le jour de la fête nationale du Qatar, au stade Lusail, juste avant la finale de la Coupe arabe de la FIFA 2025™ opposant la Jordanie au Maroc. Ce jour marquait également le troisième anniversaire du troisième sacre de l’Argentine en Coupe du Monde de la FIFA™, décroché au terme d’une finale extraordinaire face à la France dans cette même enceinte en 2022.

La QFA n’a de cesse de promouvoir la croissance du football dans la région et de contribuer à sa popularité, que ce soit par la création de la QSL ou l’organisation de compétitions majeures comme les Coupes d’Asie des Nations de l’AFC 2011 et 2023, ou encore la Coupe du Monde de la FIFA 2022™. Le pays a également accueilli la Coupe Intercontinentale de la FIFA™ présentée par Aramco et la Coupe arabe de la FIFA™ lors de ce mois de décembre 2025, ainsi que la première Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ à 48 équipes en novembre dernier. Il sera d’ailleurs l’hôte des quatre prochaines éditions de cette compétition annuelle.