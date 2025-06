La FIFA s’associe à Achieve Miami pour contribuer au développement du football et à l’éducation pour toutes et tous

Le projet contribuera à élargir l’objectif d’Achieve Miami, à savoir de combler les lacunes en matière d’éducation au sein des communautés défavorisées de Miami, tout en intégrant des activités d’apprentissage axées sur le football et le sport

Cette collaboration sera financée à travers le Fonds de remise pour le football mondial

L’annonce intervient moins d’un an après l’ouverture officielle des bureaux de la FIFA à Miami

La FIFA s’est associée à l’organisation à but non lucratif Achieve Miami, active dans le domaine de l’éducation, afin d’intégrer des activités pédagogiques basées sur le football et le sport en général à sa programmation existante. Cette collaboration entend ainsi appuyer les efforts visant à combler le fossé scolaire chez les étudiants de Miami issus de milieux modestes.

Le partenariat entre les deux organisations a officiellement débuté à l’occasion d’un événement organisé dans l’école Lake Stevens Elementary, à Miami (États-Unis). Peu de temps auparavant, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et Leslie Miller Saiontz, fondatrice et présidente d’Achieve Miami, s’étaient entretenus dans les bureaux de la FIFA dans la ville floridienne.

« À la FIFA, nous sommes convaincus que le football n’est pas qu’un sport – c’est une puissante force positive », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. « Nous tenons à l’utiliser pour générer un changement social positif en promouvant l’inclusion, l’égalité, le développement et les opportunités. Notre collaboration avec Achieve Miami, avec qui nous partageons les mêmes valeurs, coule de source. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour aider à autonomiser les élèves qui en ont besoin et leur offrir des opportunités à même de changer leur vie. »

Et de poursuivre : « En août 2024, la FIFA a ouvert ses bureaux de Miami, qui accueillent sa division Juridique et Conformité. Ce déménagement ne répond pas seulement à une logique opérationnelle en vue de la Coupe du Monde de la FIFA. Nous souhaitons être présent durablement aux États-Unis et faire partie de la communauté locale. »

Soutenant spécifiquement les élèves âgés de 5 à 18 ans des communautés défavorisées de Miami, Achieve Miami propose des programmes qui favorisent la croissance scolaire, le leadership et le développement personnel. À travers du mentorat, mais aussi de la pédagogie et de l’engagement communautaire, Achieve Miami aide les jeunes élèves à gagner en confiance, à acquérir des compétences et à accéder à des opportunités qui leur permettront de s’épanouir.

La fondatrice et présidente d’Achieve Miami, Leslie Miller Saiontz, a déclaré : « Achieve Miami est ravie de s’associer à la FIFA pour inspirer, former et autonomiser les élèves locaux. En exploitant le pouvoir du sport et en promouvant le bien-être, nous améliorerons encore davantage nos programmes afin d’apporter des changements durables et significatifs au cœur de notre communauté. Cela représente une formidable opportunité pour nos élèves, à l’heure où Miami se prépare à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026. »

Rien qu’en 2024, Achieve Miami a soutenu plus de 2 000 élèves âgés de 5 à 18 ans dans plus de 60 écoles situés dans des quartiers défavorisés tels que Little Haiti, Overtown, Miami Gardens et Homestead. Grâce à des programmes de soutien scolaire le weekend et durant l’été, ainsi qu’à des initiatives de mentorat et de préparation tout au long de l’année, Achieve Miami comble les lacunes en termes d’opportunités et contribue à l’autonomisation des générations futures.

La collaboration entre la FIFA et Achieve Miami, qui est financée par le Fonds de remise de la FIFA pour le football mondial, permettra aux élèves d’accéder à des cours de soutien l’été et le week-end, mais aussi de développer des compétences psychosociales essentielles telles que le bien-être physique et nutritionnel, la préparation à l’université et la découverte d’opportunités de carrières dans le milieu du sport.