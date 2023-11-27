Les FIFA Legends célèbrent le 1000e match de la Coupe du Monde de la FIFA™

Inside FIFA a demandé à d'anciennes gloires de revenir sur leurs plus beaux souvenirs de la Coupe du Monde de la FIFA™

Les FIFA Legends partagent leurs souvenirs d'enfance et leurs plus grands moments sur la plus grande scène du football

Un cap franchi après 23 éditions du tournoi

Pour sa 23e édition, la Coupe du Monde de la FIFA™ franchit aujourd'hui une étape importante à Monterrey. Le 36e match de cette compétition mondiale est également le 1000e de son histoire. Pour marquer l'événement, nous avons invité des FIFA Legends à revenir sur les moments qui ont façonné le plus grand événement sportif au monde.

Marcel Desailly, France : « Je n'ai pas un seul souvenir de Coupe du Monde. J'en ai tellement ! Je me souviens de l'Argentine 1978 : Mario Kempes, et de voir tous ces petits bouts de papier voler dans le stade. C'était un spectacle incroyable pour moi. C'était mon premier aperçu d'une Coupe du Monde. »

« Et puis il y a 1986, c'est pourquoi être ici au Mexique est si particulier : le stade Azteca, Mexico, Diego Armando Maradona – quelle image ! Tout le monde connaît cette photo où on le porte en triomphe, le trophée à la main, en train de l'embrasser. Ça m'a marqué à l'adolescence. J'avais 18 ans à l'époque. »

Bebeto, Brésil : « En tant que supporter, mon souvenir le plus marquant remonte à la Coupe du Monde de 1970. Le Brésil avait une équipe redoutable, avec des légendes comme Pelé, Carlos Alberto Torres, Rivellino, Gérson, Jairzinho et Clodoaldo. Dès lors, j’ai rêvé de porter un jour le maillot du Brésil et de devenir champion du monde. »

« Le moment dont je me souviens le plus en tant que joueur remonte à 1994, contre les Pays-Bas, lorsque j'ai marqué le but en l'honneur de mon fils Mattheus, qui venait de naître. C'était une célébration spontanée, Romário et Mazinho se sont joints à moi, et c'est devenu un moment iconique dans l'histoire du football. »

Marco Materazzi, Italie : « Mon plus beau souvenir d'une Coupe du Monde de la FIFA reste le premier but de Paolo Rossi contre l'Allemagne de l'Ouest en finale de 1982. Et mon moment préféré en tant que joueur, bien sûr, a été de voir les visages de mes enfants lorsque j'ai soulevé le trophée le 9 juillet 2006. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, ce moment reste exceptionnel. »

Hristo Stoichkov, Bulgarie : « Il y a des moments en 1994 que je chéris encore. Je me souviendrai toujours de nos premières victoires avec cette grande équipe nationale : notre capitaine, Borislav Mihaylov, que son âme repose en paix ; notre entraîneur, Dimitar Penev ; et Trifon Ivanov, qui nous a également quittés. »

« La fin de cette Coupe du monde restera à jamais gravée dans ma mémoire – ce qu’elle a représenté pour moi, pour mon pays et pour mes coéquipiers – lorsque nous avons gravi ces marches à Los Angeles pour recevoir nos médailles et réalisé que nous étions devenus des héros chez nous. Nous avions vaincu des équipes très fortes, et même aujourd’hui, on parle encore de l’équipe de Bulgarie de 1994. »

Cafu, Brésil : « En 1990, je commençais à mieux comprendre le jeu et je suivais de près le Brésil. Je garde un souvenir très précis de la Coupe du monde 1990 en Italie ; c’était le premier tournoi que j’ai vécu en tant que supporter qui comprenait vraiment le football. Cela a marqué un tournant pour moi. »

« Mon plus beau moment a été lorsque nous sommes devenus champions du monde et avons remporté la cinquième Coupe du Monde de la FIFA pour le Brésil en 2002. Monter sur le podium et soulever le trophée en tant que capitaine des champions du monde a été une expérience inoubliable. »

Karim Haggui, Tunisie : « L'histoire de la Coupe du monde regorge de moments inoubliables. Parmi eux, la victoire historique du Cameroun face à l'Argentine lors du match d'ouverture de la Coupe du monde 1990, grâce au but de François Omam-Biyik, reste gravée dans les mémoires. »