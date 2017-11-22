La FIFA lance une nouvelle série de sommets stratégiques avec les associations membres

La FIFA a lancé une deuxième série de sommets pour réunir ses associations membres et discuter de questions stratégiques pour l'avenir du football.

Chaque sommet réunira les présidents et secrétaires généraux d'une vingtaine d'associations membres. La série a débuté le 21 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan, et se poursuivra jusqu'en mars 2018, la dernière réunion étant programmée à Lima, au Pérou.

Les Sommets Exécutifs du Football ont été introduits en 2016 comme l'une des initiatives clés des réformes de la FIFA pour offrir une plateforme d'échange et encourager une plus grande participation des 211 associations membres de la FIFA aux décisions stratégiques de l'organisation.

L'ordre du jour des sommets de cette année inclura un débat sur l'avenir des compétitions de jeunes et féminines de la FIFA. Les délégués auront également l'occasion de discuter du programme de développement Forward de la FIFA et de la manière dont il pourrait être amélioré dans les années à venir.