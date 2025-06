La FIFA s’associe à des organisations caritatives afin de permettre à des jeunes défavorisés d’assister à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

Plus de 3 600 billets ont déjà été donné à des associations qui opèrent dans cinq villes hôtes des huitièmes de finale

Des associations comme Boys & Girls Clubs of America ou Make-A-Wish America ont distribué des billets gratuits

La FIFA souhaite faire de cette compétition un événement inclusif, grâce auquel un maximum de personnes pourront tisser des liens avec le football

Alors que la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ entre dans sa phase décisive, la FIFA poursuit ses efforts afin que des jeunes supporters spéciaux et méritants puissent profiter du spectacle et vivre une page d’histoire.

Le public de la Coupe du Monde de la FIFA™ se distingue par sa composition éclectique : en tribunes, on trouve aussi bien des inconditionnels prêts à parcourir le monde pour soutenir leur équipe que des autochtones qui ajoutent une touche de couleur locale. La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, quant à elle, se veut synonyme d’inclusion, d’émotion et de nouveaux horizons. C’est dans cet esprit que la FIFA a déjà distribué plus de 3 600 billets à des jeunes défavorisés pour les huitièmes de finale disputés à Atlanta, Charlotte, Miami, Orlando et Philadelphie.

Des associations caritatives et à but non lucratif s’occupent de la distribution sur place, afin d’offrir à la jeunesse locale une expérience inoubliable et, peut-être, une nouvelle source de motivation.

« La FIFA est convaincue que le football est bien plus qu’un simple sport ; c’est un vecteur de progrès », a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA, lors d’une réunion avec Achieve Miami, une association spécialisée dans l’éducation qui a distribué des billets pour les matches FC Bayern München – CR Flamengo et Juventus FC – Real Madrid C.F. au Hard Rock Stadium de Miami.

« Nous tenons à l'utiliser pour générer un changement social positif en promouvant l’inclusion, l’égalité, le développement et les opportunités. »

Au 29 juin, dix associations caritatives d’Atlanta, Charlotte et Miami avaient déjà reçu et remis des billets aux enfants et à leurs familles qui, pour beaucoup, assisteront à leur premier match de football. Six autres associations ont fait part de leur désir de participer à cette distribution pour les prochains huitièmes de finale, dont Boys & Girls Clubs of America, Make-A-Wish America et le réseau des écoles KIPP.

Les écoles KIPP d’Atlanta ont déjà reçu plus de 4 000 demandes pour les 600 billets gratuits à leur disposition. Fútbol con Corazón Miami, qui met le sport au service de la santé mentale, du bien-être émotionnel et des compétences en leadership chez les jeunes, a, pour sa part, donné 500 billets.