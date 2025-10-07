La FIFA dresse un bilan positif de la première phase du mondial chilien

Les trois matches disputés par le Chili à l’Estadio Nacional de Santiago ont réuni chacun plus de 40 000 spectateurs

Au total, ce sont près de 260 000 spectateurs qui ont assisté à une phase de groupes passionnante

Cinq confédérations sur six seront représentées en huitièmes de finale

⁠ ⁠Spectacle, ambiance festive et ferveur d’un pays passionné de football. Voici ce qu’il faut retenir de la phase de groupes de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™, une compétition qui, comme l’annonce son slogan, aspire à « créer des légendes ».

Les supporters chiliens ont brillé par le soutien inconditionnel qu’ils ont apporté à leur équipe nationale et à la Coupe du Monde. En effet, à l’issue de la phase de groupes, les trois matches qui ont attiré le plus de spectateurs ont été ceux disputés par la Rojita à l’Estadio Nacional de Santiago : 45 547 spectateurs contre la Nouvelle-Zélande, 42 518 spectateurs contre le Japon et 42 072 contre l’Égypte.

« C’est la deuxième fois que la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ se dispute au Chili, et la cinquième fois que la FIFA y organise une compétition. Le Chili est un peu la deuxième maison de la FIFA », souligne Roberto Grassi, chef du département Compétitions de jeunes de la FIFA. « La FIFA tient donc à remercier le Comité Organisateur Local et le gouvernement pour leur travail, ainsi que tout le peuple chilien pour son soutien dans les stades. »

La phase de groupes a donné lieu à d’autres chiffres tout aussi intéressants :

24 sélections, 504 joueurs et 336 encadrants techniques ont participé à 38 matches, le tout devant près de 260 000 spectateurs.

Au total, 174 séances d’entraînement ont été organisées dans les 15 centres d’entraînement des quatre villes hôtes, tous équipés de terrains de niveau 5 selon la norme FIFA, qui seront conservés à l’issue de la compétition.

Chaque jour, 808 bénévoles jouent un rôle clé dans la bonne organisation de l’événement.

Sur le plan sportif, il est important de noter que cinq confédérations sur six seront représentées en huitièmes de finale, ce qui reflète à la fois la compétitivité du plateau et le développement du football à l’échelle mondiale.

L’utilisation du système de soutien vidéo (FVS) dans cette compétition s’inscrit dans la continuité des tests réalisés l’année dernière lors de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ en Colombie et de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ en République dominicaine.

Enfin, le Chili sera également présent cette année à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ qui se déroulera au Qatar. À partir de cette édition, la compétition sera annuelle et réunira 48 équipes au lieu de 24 auparavant.