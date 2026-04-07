La FIFA annonce un partenariat officiel avec Fanatics Fest NYC avant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Programmé pour coïncider avec le week-end de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ , ce rendez-vous de quatre jours mettra la FIFA à l’honneur grâce à des expériences immersives, des apparitions de légendes du football, la diffusion de matches de Coupe du Monde™ et des moments de contenu intégrés dans son espace d’activation de marque, qui sera le plus grand du festival. Cette collaboration permettra de prolonger la magie de la Coupe du Monde au-delà du stade, pour un moment unique consacrés aux fans souhaitant vivre plus qu'un simple match.

« La FIFA est fière de collaborer avec le Fanatics Fest NYC à l’occasion du week-end de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. En combinant sport, culture et divertissement, ce partenariat reflète notre ambition de toucher un public mondial au-delà du terrain et de créer des expériences mémorables qui marqueront les fans du monde entier », a déclaré Heimo Schirgi, directeur de la division Événements – opérations de la FIFA.

La FIFA jouera également un rôle clé lors des Fanatics Games, compétition disputée en direct sur plusieurs jours. Ce tournoi intersport est l’occasion pour des fans de se mesurer à certaines des plus grandes stars du sport et de prétendre à un prix d’une valeur d’un million de dollars. La FIFA proposera un défi spécifique au football dans le cadre de cet événement : les participants s'affronteront lors d’une séance de tirs au but face à un "gardien de but - fan" de leur choix. Conçus pour célébrer la compétition, la culture et la passion des fans, les Fanatics Games réunissent 50 athlètes professionnels, célébrités et créateurs, ainsi que 50 fans, dans une compétition notée alliant performance sportive et expérience immersive pour le public. « Le week-end de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 dépasse le cadre d’un simple match : c’est un véritable moment culturel mondial. Le Fanatics Fest est conçu pour refléter cette énergie, et la présence de la FIFA nous permet de créer une expérience de festival à la hauteur de l’ampleur, de l’excitation et de la passion mondiale qui entourent la Coupe du Monde de la FIFA », a déclaré Lance Fensterman, PDG de Fanatics Events. D’autres détails sur les expériences et animations proposées par la FIFA seront annoncés à l’approche du festival. Les billets pour le Fanatics Fest NYC sont dès à présent en vente sur FanaticsFest.com.