Fabrice Jouhaud nommé Directeur de la Communication de la FIFA

La FIFA est heureuse d’annoncer que Fabrice Jouhaud a été désigné en tant que nouveau Directeur de la FIFA à la suite d’un processus de recrutement et qu’il prendra ses fonctions à compter du 15 août 2016. Eu égard à cette fonction, il intégrera le comité de direction de la FIFA.

M. Jouhaud, de nationalité française, s’appuiera sur son expérience de journaliste sportif, mais également de dirigeant de presse écrite et de télévision sportive. Avant de rejoindre la FIFA, il occupait les fonctions de directeur général de L'Equipe 21, une chaîne de télévision sportive privée.

M. Jouhaud est titulaire d’un Master exécutif en gouvernance du sport européen (MESGO) à Sciences Po à Paris, ainsi que d’un Mastère en Journalisme du Centre de Formation des Journalistes (CFJ), également à Paris.