Une exposition historique célèbre les 120 ans du football international et sud-américain

L’événement a lieu au Paraguay, qui accueille également le Congrès de la FIFA pour la première fois

La collection en l’honneur du 120e anniversaire de la FIFA comprend notamment des trophées originaux et des objets retraçant l’histoire du football

Les trophées de la Coupe du Monde de la FIFA™, de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ et de la Coupe du Monde de Féminine de la FIFA™ sont également exposés

À Asunción, la capitale du Paraguay, une exposition célèbre actuellement le riche héritage et la culture du football sud-américain et international. L’événement est organisé en parallèle du 75e Congrès de la FIFA, que le pays accueille pour la première fois de son histoire.

Fruit de l’organisation conjointe du FIFA Museum et du Musée de la CONMEBOL, cet événement historique commémore le 120e anniversaire de la FIFA et les 110 ans à venir de la CONMEBOL. Du 13 au 15 mai 2025, les visiteurs pourront ainsi se rendre à la Sala Aduana du Centro Cultural del Puerto de Asunción pour y admirer les trophées originaux les plus prestigieux du football mondial et des objets emblématiques retraçant l’histoire de ce sport, mais aussi participer à des expériences interactives.

Historic exhibition celebrates 120 years of international and South American football 02:23

« La FIFA a le devoir de porter le football partout dans le monde. Aujourd’hui, nous sommes au Paraguay », a déclaré Mattias Grafström, le Secrétaire Général de la FIFA, qui a profité d’une visite guidée de l’exposition en compagnie de Santiago Peña, le président de la République du Paraguay, Alejandro Domínguez, vice-président de la FIFA et président de la CONMEBOL, ainsi que de Robert Harrison, président de la Fédération Paraguayenne de Football (AFP), et d’autres dignitaires du football. « Ici, tout le monde supporte son club de cœur et, bien sûr, la sélection nationale », a poursuivi Matthias Grafström. « Pouvoir apporter ces trophées ici grâce à cette magnifique exposition, c’est aussi cela, la mission de la FIFA. Nous voulons célébrer le football et tout ce qui a pu être accompli grâce à ce sport et grâce à la FIFA. Malheureusement, tout le monde n’a pas la chance de pouvoir admirer ces trophées. C’est pour cette raison nous avions à cœur de les apporter ici, c’est une grande fierté pour toute notre organisation. » En parallèle, la tenue du 75e Congrès de la FIFA au Paraguay le 15 mai coïncide avec le 100e anniversaire de l’affiliation de l’AFP à la FIFA, qui remonte au 14e Congrès ordinaire de l’instance à Prague (ex-Tchécoslovaquie) le 24 mai 1925. La FIFA et la CONMEBOL, les deux plus anciens organes de gouvernance du football international, ont été fondées à seulement 12 ans d’intervalle, en 1904 et 1916. L’exposition retrace ainsi les étapes les plus importantes de l’histoire des deux organisations.

Une exposition historique célèbre les 120 ans du football international et sud-américain Previous 01 / 10 FIFA Legends Dunga, David Trezeguet, Maxi Rodríguez and FIFA Secretary General Mattias Grafström during the opening ceremony for the FIFA 120th Year Anniversary Special Exhibition in Asunción, Paraguay 02 / 10 Santiago Peña, President of the Republic of Paraguay, speaks during the opening ceremony for the FIFA 120th Year Anniversary Special Exhibition in Asunción, Paraguay 03 / 10 Santiago Peña, President of the Republic of Paraguay, FIFA Vice-President and CONCACAF President Vittorio Montagliani, FIFA Vice-President and OFC President Lambert Maltock and FIFA Secretary General Mattias Grafström 04 / 10 FIFA Secretary General Mattias Grafström and FIFA Legend Maxi Rodríguez during the opening ceremony for the FIFA 120th Year Anniversary Special Exhibition in Asunción, Paraguay 05 / 10 FIFA Chief of Global Football Development Arsene Wenger and FIFA Chief Football Officer Jill Ellis during the opening ceremony for the FIFA 120th Year Anniversary Special Exhibition in Asunción, Paraguay 06 / 10 Concacaf President Vittorio Montagliani, OFC President Lambert Maltock, Paraguay FA President Robert Harrison and FIFA Secretary General Mattias Grafström during the opening ceremony for the FIFA 120th Year Anniversary Special Exhibition in Asunción 07 / 10 President of the Republic of Paraguay Santiago Peña and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez during the opening ceremony for the FIFA 120th Year Anniversary Special Exhibition in Asunción, Paraguay 08 / 10 FIFA Legend Dunga speaks during the opening ceremony for the FIFA 120th Year Anniversary Special Exhibition in Asunción, Paraguay 09 / 10 FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez during the opening ceremony for the FIFA 120th Year Anniversary Special Exhibition in Asunción, Paraguay 10 / 10 The FIFA Club World Cup trophy is displayed during the opening ceremony for the FIFA 120th Year Anniversary Special Exhibition in Asunción, Paraguay Next

La première édition de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ sous son nouveau format à 32 équipes est également mise à l’honneur. Le trophée de la compétition, qui se tiendra aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet 2025, figure notamment parmi les attractions principales.

« Le Président Infantino souhaite que la FIFA soit au plus près des gens. En ce sens, aujourd’hui marque un moment historique : le FIFA Museum quitte Zurich pour se rapprocher des supporters et supportrices. Nous n’avons pas tous la chance, ou les moyens, de nous rendre à Zurich pour admirer ces trésors de nos propres yeux », s’est réjoui Alejandro Domínguez, le président de la CONMEBOL. « Quelques heureux élus ici ont pu les tenir dans leurs mains, mais pour la plupart d’entre nous, nous avons seulement pu les voir à la télévision. Grâce à la FIFA et à la contribution de la CONMEBOL, ces trois jours offriront aux visiteurs une expérience absolument unique. Cette exposition montre ce qu’il est possible de réaliser quand deux organisations d’une telle envergure travaillent main dans la main. »

Autre pièce majeure de l’événement, le trophée de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ vient rappeler que la compétition se déroulera sur le sol sud-américain pour la première fois de son histoire à l’occasion de l’édition 2027 au Brésil. De même, une réplique du Trophée Jules Rimet, avec son socle d’origine, est exposée en référence aux trois matches de célébration du centenaire qui se tiendront en Argentine, au Paraguay et en Uruguay lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™.