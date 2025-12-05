L’enthousiasme monte à l’approche du Tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

La ville de Washington est en effervescence en amont du tirage de ce vendredi, se réjouit le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström

Maître de cérémonie pour l’occasion, Rio Ferdinand s’attend à vivre un événement exceptionnel au Kennedy Center

Le tirage au sort de la toute première Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes déterminera le parcours des nations participantes

L’engouement autour du Tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui se tient ce vendredi au John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, est palpable. Au cours des jours précédant cet événement inédit, qui réunira des vedettes du monde du sport et du spectacle pour dévoiler aux équipes qualifiées et à des millions de supporters le nom de leurs futurs adversaires, des centaines de techniciens se sont affairés afin de mettre en place les installations pour les médias et les diffuseurs, ainsi que les infrastructures et la signalétique qui transformeront temporairement le complexe emblématique en cœur battant du monde du football. « Nous assisterons demain à une journée fantastique au Kennedy Center », a déclaré le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström. « Nous sentons d’ores et déjà l’engouement monter. Il s’agira d’un spectacle exceptionnel. » En effet, les préparatifs et les répétitions s’intensifient alors que la ferveur ne cesse de croître. FIFA Legend et ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre, Rio Ferdinand se chargera d’animer la cérémonie aux côtés de la célèbre présentatrice Samantha Johnson. « Dans deux jours seulement, je ferai partie des personnes qui animeront le tirage au sort de la Coupe du Monde. Pour moi c’est totalement fou. Qui aurait pu l’imaginer ? », a déclaré mercredi dernier le joueur aux trois participations à la compétition reine. « Être sur place depuis deux jours permet de réaliser la quantité de travail que tout cela implique. Et encore, je ne parle que de ce que je vois ici, mais il y a aussi tous les autres aspects liés à l’organisation d’une Coupe du Monde. Pour moi, c’est une immense fierté. »

Historique de par son ampleur, l’édition 2026 de la Coupe du Monde ouvrira une nouvelle ère synonyme d’enthousiasme et d’inclusion. Réparties dans 16 villes hôtes au Canada, aux États-Unis et au Mexique, 48 équipes seront en lice pour tenter de décrocher le trophée le plus convoité du sport mondial au terme de 104 matches. À Washington, Ferdinand et ses acolytes se préparent à donner vie à un spectacle spécialement pensé pour symboliser à la fois le prestige et l’ampleur de la compétition. La présentation sera également assurée par Kevin Hart, Heidi Klum et Danny Ramirez, tandis qu’Andrea Bocelli, Robbie Williams et Nicole Scherzinger se produiront sur scène en vue d’un show mémorable. Le tirage au sort donnera ainsi un avant-goût de ce qui attend la planète lors de la grande fête du football de l’année prochaine. « En tant que supporter, je ne rate aucun tirage parce que je veux savoir dans quel groupe mon pays va se retrouver, qui il va affronter en premier. Tout ça permet vraiment de se mettre dans l’ambiance de la Coupe du Monde », a précisé Ferdinand.

« Je suis donc on ne peut plus impatient. D’autant qu’on vous prépare des surprises, avec des stars et des invités d’exception. »

Ferdinand sera accompagné de légendes du sport nord-américain qui se sont illustrées dans différentes disciplines : Tom Brady, septuple vainqueur du Super Bowl de la National Football League (NFL), Wayne Gretzky, membre du Hall of Fame de la National Hockey League (NHL), Shaquille O’Neal, membre du Hall of Fame de la National Basketball Association (NBA), et Aaron Judge, star de la Major League Baseball (MLB), élu MVP à trois reprises. Tous les quatre seront les assistants du tirage au sort, tandis que le double champion NFL Eli Manning sera présent sur le tapis rouge pour accueillir les invités. Au milieu de ce plateau de stars, le tirage au sort lui-même restera l’attraction principale, avec sa dose de tension, d’appréhension et de soulagement qui accompagneront immanquablement la découverte des 12 groupes de quatre équipes. Les trois pays hôtes seront versés dans le chapeau 1 en compagnie des neuf nations les mieux classées au Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola du mois de novembre. Les 30 autres participants sont répartis dans les chapeaux 2, 3 et 4 sur la base de leur classement, tandis que les six noms « à déterminer » du chapeau 4 représentent les équipes qui seront issues des barrages de la FIFA et de l’UEFA, prévus en mars. « Les sélectionneurs de 64 équipes – celles qui sont d’ores et déjà qualifiées et celles qui disputent les barrages – seront présents », a déclaré M. Grafström. « Seront également présents les délégations, les diffuseurs, nos partenaires ainsi que les dignitaires de différents pays, notamment des pays hôtes. Nous sentons l’effervescence ici, à Washington. »

Et Ferdinand de confirmer : « On sent que ça approche, que l’impatience monte de plus en plus. Tout le monde veut savoir ce qui attend son équipe, qui elle va potentiellement affronter en quarts de finale, en demies et en finale », abonde le maître de cérémonie. « Toutes ces projections vont commencer ici, sur cette scène. » De son côté, Ferdinand a déjà montré sa capacité à répondre présent dans les grands moments. L’ancienne star de West Ham, de Leeds et de Manchester United a représenté l’Angleterre lors des éditions 2002 et 2006 de la reine des compétitions et été titularisé lors de chacune de ses dix apparitions, après une première expérience sans temps de jeu en 1998. Il a en outre remporté la Ligue des Champions de l’UEFA en 2008 et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ la même année en tant que capitaine de Manchester. Cette fois, c’est sous les projecteurs de Washington que Ferdinand espère briller. « Je tiens à remercier les personnes qui m’ont proposé ce rôle », a déclaré l’ancien défenseur central. « J’espère être à la hauteur de la tâche et de cet événement capital. » Le tirage au sort final sera diffusé en direct sur FIFA.com et par les partenaires médias de la FIFA dans le monde entier à partir de midi ET (18h00 CET).

« Nous allons découvrir le parcours potentiel de chaque participant jusqu’à la finale du 19 juillet à New York », a déclaré M. Grafström. « Ça va être un grand moment de partage et de plaisir que j’ai hâte de vivre aux côtés de toutes les personnes qui seront présentes à Washington. »