La FIFA réaffirme son engagement en matière d’eFootball et confirme la tenue des FIFAe Finals 2025 et 2026 sur Rocket League et eFootball™

La FIFA consolide son écosystème d’eFootball en passant des accords pluriannuels sur sa plateforme FIFAe

L’instance confirme la tenue des FIFAe Finals sur Rocket League et eFootball™ en 2025 et 2026, en partenariat avec la Fédération Saoudienne d’eSport (SEF)

Le nouveau parcours de qualification étalé sur toute la saison permettra à davantage de pays de participer aux compétitions préliminaires dans leur région

FIFAe, la plateforme de divertissement de la FIFA dédiée au football numérique, au gaming et à l’eSport, a confirmé la tenue des FIFAe Finals en 2025 et 2026. Trois champions du monde seront couronnés à cette occasion dans le cadre de compétitions distinctes : la FIFAe World Cup™ sur Rocket League ainsi que la FIFAe World Cup™ sur eFootball™ (console et mobile).

Les FIFAe Finals 2025 auront lieu en décembre à Riyad, en Arabie saoudite, pays qui continue de s’affirmer comme un acteur incontournable de l’eSport, conformément aux objectifs fixés dans le cadre de sa Vision 2030 Dans le sillage des éditions 2023 et 2024 des FIFAe Finals, organisées avec succès par la FIFA et son partenaire à long terme, la Fédération Saoudienne d’eSport (SEF), les deux instances proposeront aux gamers, au public et aux parties prenantes des événements réguliers pour continuer de développer l’écosystème FIFAe.

FIFAe Finals 2025 00:15

« Les retours des amateurs d'eSport après l’édition 2024 ont été très positifs, et cela nous a confortés dans notre ambition qui consiste à créer un pôle d’eFootball pour diverses communautés de gamers. L'intégration de jeux gratuits et la confirmation des deux prochaines éditions des FIFAe Finals marquent une avancée notable vers notre objectif, qui est d’ouvrir l’eFootball à un maximum de pays et de gamers du monde entier », a déclaré Christian Volk, directeur de la sous-division eFootball et Gaming de la FIFA. « L’élargissement de nos partenariats souligne les ambitions communes de tous les acteurs impliqués. Cela nous permet également de continuer à développer durablement la structure de l’événement, afin d’offrir au public et aux gamers la meilleure expérience possible. »

« Le fait que les FIFAe Finals 2025 et 2026 soient organisées en Arabie saoudite témoigne de notre engagement à organiser des compétitions d’eSport de grande envergure à l’échelle mondiale et régionale », a déclaré Meshal Alqabbani, directeur exécutif du département Produits au sein de la SEF. « Notre ambition est toujours la même : offrir aux gamers et au public une expérience exceptionnelle à travers un événement qui leur permette d’exprimer leur talent et de vivre pleinement leur passion. Cette décision consolide le statut de l’Arabie saoudite en tant qu’acteur majeur dans le domaine du gaming et de l’eSport, et il nous tarde d’accueillir une nouvelle fois des visiteurs du monde entier à la SEF Arena de Riyad en décembre prochain ».

Cette annonce s’inscrit dans la continuité des succès enregistrés lors des dernières éditions des FIFAe Finals et met en exergue la confiance mutuelle entre la FIFA et la SEF. Toutes deux ont posé ensemble de solides fondations afin de continuer à proposer les épreuves d’eSport les plus prestigieuses entre sélections nationales. Intégrant plusieurs compétitions de haut niveau, les FIFAe Finals 2024 ont été l’événement d’eSport le plus suivi de l’année sur la base des pics d’audience. Forte de cet engouement, la FIFA continuera d’organiser des épreuves d’eSport toute l’année pour séduire la prochaine génération de gamers à l’échelle mondiale.

L’année 2024 a marqué une étape importante dans la croissance de la plateforme FIFAe. Pour la première fois, plusieurs trophées ont été mis en jeu dans le cadre d’une approche visant à créer un écosystème qui regroupe l’ensemble des jeux d’eFootball. L’Arabie saoudite a remporté la première édition de la FIFAe World Cup sur Rocket League, tandis que l’Indonésie et la Malaisie se sont adjugé la FIFAe World Cup sur eFootball™, respectivement sur console et sur mobile.

Dans une optique d'ouverture de l’eFootball à un public toujours plus large, les FIFAe Finals 2025 seront précédées d’une période de qualification de plusieurs mois avec des tournois locaux et régionaux ouverts à tous les participants. Grâce à ce nouveau parcours qualificatif, davantage d’associations membres pourront tenter de gagner leur billet pour l’événement, à l’appui d’un écosystème véritablement mondial et durable.

Seize équipes nationales disputeront la FIFAe World Cup sur Rocket League, tandis que la FIFAe World Cup sur eFootball™ mettra aux prises 12 sélections dans chaque spécialité (console et mobile). Les gamers peuvent s'inscrire sur FIFA.GG pour se renseigner et connaître les derniers développements concernant la participation de leur fédération à l’événement.

Pour appuyer cette dynamique, la marque FIFAe revient sous un nouveau visage afin de mieux promouvoir les compétitions et événements en question. Le dossier de presse ci-joint contient une sélection de nouveaux logos et éléments de marque.