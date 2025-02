Directives de la FIFA pour les stades : une nouvelle référence mondiale pour les stades de football

Le fil rouge de ce document est le développement durable – environnemental, social et économique. Les directives rappellent ainsi que les stades doivent être pensés et construits pour répondre aux besoins à long terme des populations et non pour satisfaire aux exigences d’événements ponctuels. On apprend également que ces directives peuvent contribuer aux Objectifs de développement durable des Nations Unies grâce à l’intégration de mesures de lutte contre le changement climatique. En outre, le lecteur découvrira avec intérêt une étude de cas portant sur la gestion des déchets dans un stade de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.