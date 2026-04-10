Une délégation de journalistes de l’AIPS s’est rendue au siège de la FIFA à Zurich

Les participants ont assisté à une séance d’information sur la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

L’équipe des opérations médias de la FIFA a reçu le prix AIPS des meilleures installations de presse pour l’année 2025

La FIFA et l’AIPS collaborent depuis longtemps dans le cadre d’un programme dédié aux jeunes reporters

Des membres de l’Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS) se sont rendus au siège de la FIFA à Zurich, en Suisse, dans le cadre d’une collaboration de longue date entre l’instance dirigeante du football mondial et l’organisation médiatique internationale.

Cette visite s’est tenue à la veille du 88e congrès de l’AIPS organisé à Lausanne, en Suisse. Pour bon nombre de participants, cette visite représentait bien plus qu’une simple rencontre professionnelle ; elle visait à se familiariser avec l’histoire et le fonctionnement du football mondial.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a souhaité la bienvenue à la délégation via un message vidéo depuis Istanbul : "Je tiens à toutes et tous vous remercier pour l’excellent travail que vous accomplissez dans la transmission de l’émotion et de la passion du football à tous les foyers, à tous les peuples du monde, à tous ceux qui ne peuvent pas être présents sur place", a-t-il déclaré.

La délégation de l’AIPS a été accueillie par le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, au siège de la fédération internationale, tandis que Gianni Merlo, président de l’AIPS, a souligné l’importance pour ses membres de comprendre le fonctionnement interne de la FIFA.

"Nous sommes ici parce qu’il m’a semblé que ce pourrait être une expérience formidable pour nos membres de découvrir par eux-mêmes les actions et le fonctionnement de la FIFA", a expliqué M. Merlo.

"Nous avons un grand respect pour le travail massif accompli par les médias", a affirmé de son côté Bryan Swanson, Directeur des relations avec les médias de la FIFA, aux membres présents. "Il est nécessaire que les journalistes puissent couvrir librement les activités de la FIFA et nous faisons tout notre possible pour les soutenir dans ce but, notamment lors de nos compétitions et événements. Nous souhaitons simplement que cette couverture se fasse de manière impartiale et juste."

Zsuzsa Csisztu, vice-présidente de l’AIPS, et György Szöllősi, vice-président de l’AIPS Europe, ont remis le prix AIPS des meilleures installations de presse pour l’année 2025 à l’équipe "Event Media Operations & Services" de la FIFA, en reconnaissance de l’excellente gestion des opérations de presse assurée lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ aux États-Unis.

Ivan Pasquariello, responsable principal des opérations et services médias à la FIFA, a reçu le prix au nom de toute l’équipe.

La journaliste kenyane Evelyn Watta, vice-présidente de l’AIPS, a fait part de son émotion au moment d’évoquer cette visite.

AIPS media delegation visits Home of FIFA in Zurich 03:16

"Pour un journaliste sportif, une visite du berceau du football, le sport de plus pratiqué au monde, peut s’apparenter à un pèlerinage. C’est formidable de pouvoir découvrir le siège de la FIFA, et d’assister à une présentation autour de l’histoire du football et de l’instance dirigeante du football mondial", a-t-elle expliqué.

"Tout le monde sait que 2026 sera l’année de la Coupe du Monde, et nous en avons appris beaucoup sur ce qui va se passer et ce à quoi nous devons nous attendre au Canada, aux États-Unis et au Mexique", a ajouté Evelyn Watta. "C’était vraiment très instructif et ça tombait à pic, car il ne nous reste plus que deux mois avant de tous nous envoler pour la Coupe du Monde. J’ai trouvé tout cela parfaitement clair et organisé ; j’avais un peu l’impression d’être au premier rang dans une salle de cinéma !"

Pour conclure la rencontre, les participants ont pu prendre part à un match amical organisé sur le terrain de l’Estádio Pelé, situé à proximité du siège de la FIFA.

Visite de l'AIPS au siège de la FIFA avant le congrès de l'AIPS 2026 Previous 01 / 07 FIFA President Gianni Infantino welcomed the delegation via a video message 02 / 07 A fantastic atmosphere at FIFA headquarters during a football match played during the visit of the AIPS delegation 03 / 07 Group photo of the AIPS media delegation during their visit to FIFA headquarters in Zurich, Switzerland. 04 / 07 AIPS Vice-President Zsuzsa Csisztu and AIPS Europe Vice-President György Szöllősi presented AIPS Best Press Facilities Award for 2025 to FIFA Event Media Operations & Services 05 / 07 A fantastic atmosphere at FIFA headquarters during a football match played during the visit of the AIPS delegation 06 / 07 The AIPS delegates were greeted by FIFA Secretary General Mattias Grafström at the Home of FIFA 07 / 07 A group photo during the AIPS visit to FIFA event Next

La FIFA et l’AIPS collaborent depuis longtemps dans le cadre du programme pour jeunes reporters FIFA/AIPS, que Gianni Merlo a qualifié de "joyau".

Initié en 2011, ce programme propose un accompagnement et une expérience pratique à la prochaine génération de journalistes sportifs. L’année dernière, lors de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™, 13 jeunes reporters ont couvert l’intégralité du tournoi. Ils ont suivi une formation en journalisme et pris part à des ateliers au sein de la University of the Americas de Santiago, où ils ont appris à évoluer dans les zones mixtes et les tribunes de presse des stades pour les besoins de leurs reportages.