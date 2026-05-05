Découvrez Islana™, mascotte officielle de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2026™

Symbole de l’essor du football féminin, Islana™ représente la créativité et le dynamisme de ce sport

Inspiré du folklore slave, ce personnage espiègle incarne la joie sans limite que procure le football

La mascotte officielle viendra encourager les 24 équipes nationales qui seront aux prises dans les quatre villes hôtes

Du 5 au 27 septembre prochain, la Pologne sera la vitrine mondiale d’une nouvelle génération de stars du football féminin. Le pays s’apprête ainsi à accueillir la 12e édition de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™, et sa mascotte officielle, Islana™, veillera à ce que tout un chacun profite au mieux de sa visite.

Cousine duroussalka, un être fantastique issu de la mythologie slave, Islana est une gardienne de la nature dotée d’un esprit enjoué et positif. Elle passe sa vie entre forêts et bords de lac. Enfant, elle découvre le monde par le mouvement et joue régulièrement à des jeux où elle fait montre de sa rapidité, son équilibre, son habileté et son courage.

Aussi douce que curieuse, Islana voit sa vie bouleversée lorsqu’elle aperçoit un soir quelque chose scintiller à la surface du lac Gopło. L’objet, d’un éclat semblable à celui de la lune, flotte dans un mouvement mécanique et déborde d’une énergie inépuisable. En s’approchant, elle se rend compte qu’il ne s’agit ni plus ni moins que d’un petit ballon de football noir et blanc qui virevolte sur l’eau. Depuis ce jour-là, Islana et le ballon sont inséparables.

Elle veille aujourd’hui sur les jeunes footballeuses talentueuses partout dans le monde, en particulier celles qui jouent sans crainte et affichent un immense sourire à chaque fois qu’elles foulent une pelouse. Islana incarne exactement ce que doit être le football : un plaisir de chaque instant. Cette approche est justement une des principales valeurs véhiculées par la compétition à venir. « Accompagnée d’Islana, la FIFA est prête à accueillir et à encourager toutes les jeunes joueuses qui se rendront en Pologne pour briller de leur talent », a déclaré Roberto Grassi, chef du département Compétitions de jeunes de la FIFA.