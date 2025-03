Dallas accueillera le centre international de diffusion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Le Kay Bailey Hutchison Convention Center sera le pôle central des opérations médias du monde entier pendant la compétition

Le centre international de diffusion sera géré par Host Broadcast Services (HBS), le diffuseur hôte désigné par la FIFA

Près de 2 000 représentants des médias auront accès à des installations de pointe

La FIFA est heureuse d’annoncer que le Kay Bailey Hutchison Convention Center, situé dans le centre-ville de Dallas, a été choisi comme centre international de diffusion (IBC) de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Ses installations ultramodernes et son impressionnante surface au sol de 45 000 m2 accueilleront les représentants des médias du monde entier dans l’optique d’une édition historique qui se déroulera dans 16 villes hôtes au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

De janvier à fin juillet 2026, l’IBC sera le centre névralgique des opérations de télévision, de radio et des nouveaux médias. En tant que pôle central des télécommunications nationales et internationales, l’IBC assurera une couverture exhaustive de cette épreuve, qui touchera des milliards de personnes à travers le monde.

C’est la deuxième fois que Dallas est désignée pour ce rôle prestigieux, puisque la ville texane a déjà accueilli l’IBC lors de la Coupe du Monde de la FIFA, États-Unis 1994™.

L’IBC bénéficiera de la vaste expertise de Host Broadcast Services (HBS), le diffuseur hôte désigné par la FIFA dans le cadre de l’édition 2026. HBS a fourni avec succès ses services lors des six dernières éditions de la Coupe du Monde de la FIFA, offrant des opérations de classe mondiale ainsi qu’une technologie de pointe.

« La Coupe du Monde de la FIFA 2026 établira une nouvelle référence dans le football mondial, et nous sommes fiers que le Kay Bailey Hutchison Convention Center de Dallas accueille le centre international de diffusion. Ses installations exceptionnelles permettront de fournir des services de premier ordre aux professionnels des médias du monde entier », a déclaré Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA.

« Ce partenariat illustre notre engagement à maintenir les normes les plus élevées en matière d’opérations de diffusion. Grâce à la modernité de cette infrastructure et à l’expertise de notre diffuseur hôte, HBS, l’IBC proposera un environnement optimal aux diffuseurs et professionnels des médias pour assurer une couverture captivantes de cet événement historique. De plus, les représentants des médias auront l’occasion de découvrir Dallas, une ville dynamique et historique qui propose de nombreuses attractions urbaines modernes et héberge des franchises légendaires admirées par les amateurs de sports du monde entier. »

L’IBC accueillera environ 2 000 représentants des médias pendant sept mois, y compris pendant les préparatifs de l’événement et la compétition elle-même. Il fera également office de siège pour le diffuseur hôte de la FIFA, les partenaires médias ainsi que le département Production de contenu et le département Technologie du football et Innovation de la FIFA.

« Être choisi comme ville hôte du centre international de diffusion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 est un accomplissement remarquable pour Dallas. Cela témoigne de l’attrait mondial de notre ville et de sa volonté de briller sur la scène internationale », a déclaré le maire de Dallas, Eric L. Johnson.

« Je suis ravi que le Kay Bailey Hutchison Convention Center devienne un pôle incontournable qui nous permettra de mettre en valeur notre ville et sa culture, et de faire découvrir l’hospitalité de notre communauté à des millions de téléspectateurs. »

L’IBC offrira une vaste gamme de services pour répondre aux besoins de l’immense contingent de professionnels du secteur qui contribueront à diffuser la 23e édition de la Coupe du Monde de la FIFA dans plus de 200 pays. L’IBC disposera d’une cafétéria ouverte 24h/24, d’un salon, de stands de restauration, d’une supérette, d’une boutique de souvenirs, d’un service d’expédition express, de services bancaires et d’un service de blanchisserie. De telles commodités permettront aux professionnels des médias du monde d’assurer une couverture exceptionnelle de la compétition.

« Le fait d’accueillir le centre international de diffusion placera la ville de Dallas et le nord du Texas au centre de l’attention mondiale pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2026 », a déclaré Monica Paul, présidente du comité d’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA pour le nord du Texas.

« C’est pour nous un immense honneur d’accueillir des milliers de professionnels des médias au Kay Bailey Hutchison Convention Center. Nul doute que ces derniers mettront en valeur notre ville et notre région tout au long de cette épreuve, démontrant une fois de plus la capacité de notre ville et de notre région à collaborer et à agir à l’échelle mondiale. »