Création d’un nouveau prix en l’honneur de la "pionnière" Marta

Pour Gianni Infantino, le Président de la FIFA, la légende brésilienne est un "modèle"

Le Prix Marta sera attribué chaque année au plus joli but dans le football féminin

Marta ouvre la porte à un retour en sélection en vue des Jeux Olympiques 2024 à Paris

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a félicité Marta pour son "rôle de pionnière" dans le football féminin, annonçant que la nouvelle distinction créée en son honneur s’inscrivait "dans la continuité de [son] incroyable héritage".

À l’occasion de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards™ organisée à Londres, la légende brésilienne a tout d’abord reçu le The Best – Prix Spécial en hommage à sa carrière qui, au fil de deux décennies, lui a permis de devenir l’une des footballeuses les plus emblématiques de l’histoire.

Après son discours poignant, il lui a également été annoncé que ses accomplissements seraient immortalisés à travers la création d’un nouveau prix annuel nommé en son honneur. Il sera décerné à l’autrice du plus beau but dans le football féminin, de la même manière que le Prix Puskás récompensera le plus joli but dans le football masculin.

"Félicitations à vous, la légendaire Marta, pour ce Prix Spécial qui vous est remis dans cette soirée d’autant plus spéciale. Il est amplement mérité pour votre rôle de pionnière dans le football féminin et votre rôle de modèle auprès des jeunes filles et de tout un chacun à travers le monde", a déclaré le Président Infantino au sujet de la joueuse de 37 ans, qui rejoint son compatriote Pelé au rang des seuls lauréats de ce Prix Spécial à ce jour. "Il est donc tout à fait approprié que nous présentions ce soir le Prix Marta dans le cadre des FIFA Football Awards. Dans la continuité de votre incroyable héritage, cette distinction récompensera le plus beau but dans le football féminin, marquant une nouvelle étape dans les efforts continus de la FIFA pour une croissance inclusive et mondiale de notre sport."

Fervente avocate de l’égalité des sexes, Marta a acquis ses galons de noblesse sur les terrains du monde entiers. En six participations à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, elle a trouvé le chemin des filets à 17 reprises, soit plus que tout autre homme ou femme dans l’histoire de l’épreuve reine.

"J’ai marqué beaucoup de buts fantastiques, mais s’il fallait n’en retenir qu’un, je pense que, compte tenu des réactions qu’il a suscitées, ce serait celui contre les États-Unis en 2007. Tout le monde m’en parle encore aujourd’hui", a expliqué Marta au sujet de son formidable exploit individuel, qui aurait probablement été récompensé par l’obtention de ce prix éponyme nouvellement créé.

"C’était en demi-finales de la Coupe du Monde 2007, en Chine. Brésil contre États-Unis. C’est celui-là que je choisirais."

En revanche, il lui serait sans doute plus difficile de ne retenir qu’un seul trophée, puisque son palmarès pléthorique comprend de nombreux titres glanés en Suède, aux États-Unis et dans son pays natal, le Brésil, tant en club qu’en sélection. Elle a également été désignée Joueuse mondiale de la FIFA ou The Best – Joueuse de la FIFA à six reprises, mais le large sourire qu’elle affichait en recevant le Prix Spécial témoignait de l’importance toute particulière de cette distinction.

"Ce prix a une saveur particulière, parce qu’il résume tout un combat, toute une vie consacrée à ce sport que nous aimons tous. Et quand on fait les choses avec amour, on finit par en récolter les fruits et par recevoir de tels hommages", a-t-elle déclaré.

"Les fruits sont évidemment les matches et les championnats gagnés grâce à ce que je fais, c’est-à-dire jouer au football. Mais les hommages ont quelque chose en plus, ils sont une forme de reconnaissance. On ne pense jamais recevoir de telles distinctions. Elles ne viennent pas récompenser des performances sportives tout au long de l’année, mais ce que l’on a fait pour la société. Et pour moi, ça n’a pas de prix."

Si Marta vit très certainement le crépuscule d’une carrière unique, d’autres succès sont peut-être encore à venir.

Celle qui joue toujours pour la franchise d’Orlando Pride, en National Women’s Soccer League, avait annoncé sa retraite internationale après l’élimination surprise du Brésil en phase de groupes lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. Mais elle a ouvert la porte à une dernière danse sous l’emblématique maillot jaune de son pays.

"Je vais repartir d’ici avec le plein de motivation, prête à travailler et à faire ce qu’on me demande, et peut-être à participer à d’autres JO, qui sont le grand rendez-vous de l’année", a ainsi déclaré la double médaillée d’argent olympique, faisant référence aux Jeux d’été à Paris.

"Après cela, il sera temps de se poser d’autres questions : est-ce que je continue ou est-ce que j’arrête ? Mais pour le moment, je suis très motivée et je vais continuer à faire ce que j’aime le plus au monde – jouer au football."

