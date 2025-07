L'incroyable soirée vécue par des enfants d’Orlando

La FIFA a offert des billets pour les matches à élimination directe à des associations caritatives de cinq villes hôtes

L'Orlando Community & Youth Trust, qui finance des maisons de quartier, des programmes et des services à destination des enfants défavorisés, a reçu des tickets pour le huitième de finale entre Al Hilal et Manchester City, tout comme Make-A-Wish Central & Northern Florida

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ entend remplir un double objectif : exploiter le vrai potentiel du football et élargir ses horizons. Le huitième de finale disputé à Orlando (États-Unis) en est l’illustration parfaite. Ce jour-là, un groupe de spectateurs novices est présent dans les tribunes du Camping World Stadium pour assister à une rencontre qui marquera durablement les esprits.

En s’imposant 4-3 face à Manchester City, Al Hilal offre en effet au football de clubs asiatique son premier succès sur un adversaire européen en compétition officielle. Cet exploit a été rendu possible par le nouveau format de l’épreuve, le plus inclusif de tous les temps, qui réunit désormais 32 équipes du monde entier.

Mais au-delà des terrains, la FIFA souhaite également faire rêver les jeunes et développer l’ancrage local du football, deux missions qu’elle prend très à cœur. C’est dans cet esprit qu’un certain nombre de billets pour les huitièmes de finale à Atlanta, Charlotte, Miami, Orlando et Philadelphie ont été gracieusement remis à des associations caritatives et des organisations au service des jeunes défavorisés. Des enfants, des familles et des employés de l’Orlando Community & Youth Trust ainsi que de la Make-A-Wish Central & Northern Florida ont ainsi pu assister au match entre Al Hilal et Manchester City. Nul doute que cette page d'histoire vécue en direct aura donné des idées à certains.

« Les adultes présents étaient très enthousiastes. Ils étaient heureux de suivre le match, de participer à cette expérience et de pouvoir offrir aux enfants qui les accompagnaient ces instants précieux. Je pense que ce qu’ils ont vu ce soir peut changer leur façon d’aborder le sport ou la vie professionnelle », estime DeeDee Del Rosario, qui dirige le centre de loisirs Citrus Square. Bien entendu, les enfants n’étaient pas en reste. « Ils n’arrêtaient pas de parler du match. Ils étaient fiers de voir toute la ville se rassembler autour d'un événement aussi important. »

L'Orlando Community & Youth Trust est une association à but non lucratif fondée en 1994, année durant laquelle la ville a accueilli cinq matches de la Coupe du Monde de la FIFA™. Elle utilise des fonds publics et privés afin de financer toutes sortes de programmes, de services et d’installations en lien avec le département Parcs et loisirs de la ville, notamment dans les quartiers défavorisés.

« Notre but est de mettre des espaces sûrs à la disposition des enfants pour qu’ils puissent s’amuser en toute insouciance. La ville propose des équipements, des repas, des programmes et des manifestations pour améliorer la vie dans les quartiers », précise Nikki Purvis, responsable du centre de Wadeview. « Nous essayons de montrer aux enfants qu’avec du travail et de la détermination, tout est possible, en nous appuyant sur des expériences auxquelles ils n’auraient peut-être pas eu accès autrement. »

Ce match très équilibré entre deux géants du football asiatique et européen, dont le sort s’est joué en prolongation, s’inscrit parfaitement dans cette démarche. En effet, les enfants n’ont pas boudé leur plaisir.

« Quelle fantastique soirée ! Bon nombre de ces enfants n’auraient jamais imaginé pouvoir dire un jour : "J’ai assisté à un match de Coupe du Monde des Clubs !" C’était vraiment une chance unique », s’enthousiasme Nikki Purvis. Make-A-Wish est une organisation à but non lucratif qui s’emploie à réaliser les souhaits d’enfants gravement malades. Jenny Trew, qui travaille pour l’association, parle d’une expérience inoubliable. « Tout autour de nous, l’ambiance était électrique ! Il y avait des supporters des deux équipes et chaque but a donné lieu à une explosion de joie. Je crois que les enfants se sont découvert une passion pour les compétitions sportives professionnelles ! Ils étaient émerveillés par tout ce qui les entourait : la nourriture, les tenues des supporters, les chants, la ola... »

Sa collègue Jamie Wyatt note que la plupart de ces enfants n’avaient jamais eu l’occasion d’assister à un match de football. « Les enfants et leurs familles ont aussi pu rencontrer d’autres familles Make-A-Wish. Je crois que certains récits les ont marqués. Tous les jours, ces enfants sont confrontés à des difficultés terribles. C’est formidable pour eux de pouvoir passer une soirée à s’amuser avec d’autres enfants qui comprennent ce qu’ils vivent. C’est important pour l’image qu’ils ont d’eux-mêmes et leur santé mentale. »