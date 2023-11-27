La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sur le devant de la scène aux Nations Unies

Le monde diplomatique salue l'impact de la Coupe du Monde de la FIFA

Les pays co-hôtes (Canada, Mexique et États-Unis) soulignent l'effet transformateur du tournoi

Les co-hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™ présentent leur vision pour l'édition du centenaire

Le siège de l’Organisation des Nations Unies (ONU) à New York est devenu le point de ralliement du football et de la diplomatie. L'événement « La Coupe du Monde 2026 à l'ONU », organisé par la Mission permanente du Canada auprès de l'ONU, a réuni des représentants permanents, de hauts responsables des Nations Unies et des représentants de la communauté mondiale du football pour marquer la Semaine mondiale du football (du 21 au 25 mai).

Organisé sur l'esplanade du siège de l'ONU, ce rassemblement d'une heure a mis en avant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, non seulement comme l'un des plus grands spectacles sportifs au monde, mais aussi en tant qu’entreprise internationale partagée fondée sur la coopération et une ambition collective.

Les trois « Sherpas » de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Adam van Koeverden, Secrétaire d’État au Sport du Canada, Gabriela Cuevas, Représentante du Mexique auprès de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, et Andrew Giuliani, Directeur exécutif du Groupe de travail de la Maison-Blanche sur la Coupe du Monde de la FIFA 2026 des États-Unis, sont tour à tour montés à la tribune pour exposer l’engagement de leurs pays à organiser un tournoi exceptionnel et à défendre les valeurs de partenariat qui le sous-tendent.

Les représentants ont souligné l’opportunité sans précédent qu’offre la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ de renforcer la coopération régionale, d’accélérer le développement du football et de laisser un héritage durable pour les générations futures.

Un thème récurrent tout au long des discussions a été l’engagement à faire en sorte que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ profite aux communautés bien au-delà de l’événement lui-même, grâce à des investissements dans le football de base, les infrastructures et des initiatives de développement social. Les intervenants ont également insisté sur l’importance d’une collaboration étroite entre les trois pays hôtes pour réussir l’organisation d’un tournoi sur un vaste territoire, tout en répondant aux priorités opérationnelles clés telles que la sécurité et la logistique.

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a été présentée non seulement comme un grand événement sportif, mais aussi comme une plateforme permettant de favoriser l’unité, la coopération et un impact durable à l’échelle de la région.

L’événement a également été l’occasion de tourner son regard vers l’avenir, avec les Représentants permanents auprès des Nations Unies des trois principaux pays co-hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™, le Portugal, l’Espagne et le Maroc, qui ont pris la parole pour partager leur propre vision.

L’édition 2030 marquera le centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA™, un moment historique qui sera célébré sur trois continents : l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Sud (les matchs d’ouverture du centenaire se déroulant en Argentine, au Paraguay et en Uruguay). Les représentants se sont exprimés avec passion sur la signification de cet événement marquant pour le football mondial, en mettant l’accent sur l’unité et le pouvoir exceptionnel du football en tant que force de rapprochement et de solidarité internationale.

Un chaleureux hommage a également été rendu au Qatar pour l’organisation remarquable de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, et pour avoir fait de ce tournoi un moment unique dans l’histoire de la compétition.

Cette rencontre s’inscrivait dans un programme plus large d’activités liées au football organisées à New York à l’occasion de la Semaine mondiale du football, reflétant l’écho grandissant de la Coupe du Monde de la FIFA™ au sein de la communauté internationale et son rôle de vecteur de dialogue pacifique, de droits humains et d’échanges interculturels.