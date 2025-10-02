Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025™ : début de la phase de prévente Visa

La billetterie est ouverte pour cette grande fête du football, qui aura lieu au sein du complexe ultramoderne de l’Aspire Zone à Doha

Des passes journaliers flexibles et à prix abordable sont mis en vente pour la compétition, qui débutera le 3 novembre avec 104 matches au programme, dont la grande finale le 27 novembre au stade Khalifa International

Les supporters détenteurs d’une carte Visa peuvent acquérir des billets à l’occasion d’une prévente exclusive qui s’étale du 2 au 6 octobre

Aujourd’hui, le 2 octobre 2025 à partir de 15h00, heure du Qatar (13h00 CET), la billetterie de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025™ s’ouvre en avant-première pour les détenteurs d’une carte Visa. Ces derniers ont ainsi la possibilité de s’adjuger les précieux sésames avant tout le monde. La phase de prévente Visa s’achève le 6 octobre à 23h59, heure du Qatar (21h59 CET). Les supporters qui souhaitent prendre une longueur d’avance disposent donc de cinq jours afin d’obtenir leur billet pour la compétition phare du football masculin U-17, qui, pour la première fois, mettra aux prises 48 équipes. Les 104 rencontres de la compétition se dérouleront dans le complexe ultramoderne de l’Aspire Zone à Doha.

Le match d’ouverture entre le Qatar et l’Italie aura lieu le 3 novembre à 18h45 heure locale (16h45 CET) sur le terrain 7 de l’Aspire Zone. Le calendrier détaillé de la compétition est disponible sur FIFA.com.

En plus de voir à l’œuvre les meilleurs jeunes espoirs de la planète, les supporters pourront vivre une expérience conviviale et prendre part à plusieurs activités culturelles dans le cadre d’une grande fête du football.

En vente à partir de seulement QAR 20, les passes journaliers permettent d’accéder librement aux huit matches disputés chaque jour durant la phase de groupes, du 3 au 11 novembre. Disponibles à partir de QAR 30, les billets Prime offrent les mêmes avantages qu’un passe journalier, mais donnent en plus accès à des places réservées pour un match au choix sur le terrain 5 ou 7.

Les passes journaliers pour les seizièmes, huitièmes, quarts et demi-finales commencent à partir de QAR 20, tandis que les billets pour la grande finale, le 27 novembre au stade Khalifa International, sont en vente à partir de seulement QAR 15.

Le compte à rebours est lancé pour la nouvelle levée de l’épreuve reine du football U-17, qui a permis au monde entier de découvrir des joueurs comme Gianluigi Buffon, Luís Figo, Xavi Hernández, Eden Hazard, Andrés Iniesta, Neymar, Ronaldinho, Son Heung-min ou encore Francesco Totti.

Les supporters locaux et internationaux ne voudront pas manquer l’occasion d’assister à cette édition de la compétition, la plus ambitieuse jamais organisée à ce jour avec pas moins de 48 équipes en lice. Comment acheter vos billets Acheter maintenant Grâce à Visa, partenaire mondial de la FIFA, l’instance dirigeante du football mondial est en mesure d’offrir aux détenteurs d’une carte Visa la possibilité d’acheter en avant-première des billets pour la compétition (FIFA.com/tickets). Cette prévente exclusive commence le 2 octobre 2025 à 15h00, heure du Qatar (13h00 CET) et se termine le 6 octobre 2025 à 23h59, heure du Qatar (21h59 CET). Visa sera la seule méthode de paiement acceptée durant cette période. Phase de vente suivante La phase de prévente Visa exclusive sera suivie d’une phase de vente grand public. Les billets seront disponibles sur FIFA.com/tickets à partir du 7 octobre à 8h00, heure du Qatar (6h00 CET).

Visa, partenaire mondial de la FIFA pour les services de paiement, est la méthode de paiement privilégiée pour acheter des billets de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2025.