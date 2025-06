La phase de groupes de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ en chiffres : forte affluence, intensité et multiculturalisme

Les 32 équipes ont trouvé au moins une fois le chemin des filets et 72 nationalités ont été représentées lors de tous les matches de la phase de groupes de la compétition de clubs la plus inclusive jamais organisée

1 667 819 spectateurs, soit une moyenne de 34 746 par match, assistent aux rencontres disputées dans les 12 enceintes à travers les États-Unis

Des clubs issus de dix pays différents et de quatre confédérations se sont qualifiés pour les huitièmes de finale

Les 32 équipes ont toutes marqué au moins un but lors d’une phase de groupes des plus prolifiques, au cours de laquelle 72 nationalités ont été représentées sur le terrain et plus de 1,6 million de spectateurs ont assisté aux matches. La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ aura bel et bien réuni le monde entier.

Le succès 2-1 de l’Al Ain FC face au Wydad AC lors de la dernière journée du groupe G a vu toutes les équipes participantes marquer au moins un but durant la phase de groupes. Des clubs issus de cinq confédérations et de 15 pays différents ont remporté au moins une rencontre. En tout, ce sont 144 buts qui ont été inscrits lors des 48 matches disputés dans 12 stades à travers le pays, soit une moyenne très agréable de trois buts par match.

Le Brésil a été le pays le plus représenté avec 18 buteurs, juste devant son voisin sud-américain, l’Argentine (17), suivi de la France (11) parmi les 38 nationalités différentes qui ont trouvé le chemin des filets. À la lumière de ces statistiques, on peut s’étonner qu’aucun Brésilien ne figure parmi les meilleurs buteurs de la phase de groupes, contrairement au Français Michael Olise (FC Bayern Munich) et à l’Argentin Ángel Di María (SL Benfica). Les deux joueurs sont rejoints par Jamal Musiala, coéquipier d’Olise, et Wessam Abou Ali (Al Ahly FC), auteurs des deux triplés de la phase de groupes, ainsi que par Kenan Yıldız (Juventus FC), qui compte trois réalisations.

Au total, 72 nationalités ont été représentées sur le terrain, le Brésil et l’Argentine figurant une nouvelle fois parmi les pays les plus représentés (avec 91 et 73 joueurs, respectivement). Le Portugal (32) complète le podium et s’impose comme le pays européen le mieux représenté, juste devant l’Espagne (31), co-organisatrice de la Coupe du Monde de la FIFA 2030ô. Le Mexique (26), le Maroc (22), la Nouvelle-Zélande (22) et la République de Corée (18) occupaient les premières places de leurs confédérations respectives, la Concacaf, la Confédération africaine de football (CAF), la Confédération du football d’Océanie (OFC) et la Confédération asiatique de football (AFC).

L’affluence totale enregistrée sur l’ensemble de la phase de groupes, qui s’élève à 1 667 819 spectateurs, soit une moyenne de 34 746 spectateurs par match, témoigne de l’engouement suscité par la compétition de clubs la plus inclusive au monde auprès des supporters. Le premier match du groupe B entre le Paris Saint-Germain, champion d’Europe en titre, et l’Atlético de Madrid, disputé au Rose Bowl Stadium de Los Angeles, a enregistré la plus forte affluence de la phase de groupes avec pas moins de 80 619 spectateurs, suivi par la rencontre entre le Real Madrid C. F. et le CF Pachuca à Charlotte, qui a réuni 70 248 spectateurs. Les Madrilènes se sont en effet illustrés comme les chouchous du public, les trois matches disputés par le club 15 fois champion d’Europe dans le groupe H se classant parmi les cinq rencontres les plus suivies sur l’ensemble de la phase de groupes, le match du groupe C entre le FC Bayern Munich et le CA Boca Juniors au Hard Rock Stadium complétant ce top 5 (63 587 spectateurs).

La victoire 10-0 du Bayern Munich contre l’Auckland City FC lors de son premier match et le succès épique 4-3 du Borussia Dortmund contre le Mamelodi Sundowns FC à Cincinnati ont contribué à faire du TQL Stadium la scène d’un véritable festival offensif avec 21 buts inscrits en seulement quatre rencontres, soit une moyenne record de 5,25 buts par match. Le Lincoln Financial Field n’était pas non plus en reste, avec 19 buts inscrits en six matches, tout comme le Lumen Field de Seattle qui aura été le théâtre de 18 buts en six confrontations également.

Parmi les six confédérations représentées par les 32 équipes participantes, quatre sont encore en lice à l’approche des huitièmes de finale. L’Europe comptera neuf équipes en huitièmes de finale, mais un représentant de la CONMEBOL est déjà assuré d’être présent en quarts de finale, puisque deux des quatre clubs sud-américains qualifiés, les Brésiliens de Palmeiras et Botafogo, s’affronteront le samedi 28 juin à Philadelphie lors du premier match de cette phase à élimination directe.

Dix nations différentes sont représentées parmi les seize équipes encore en lice pour prétendre au titre de premier véritable champion du monde des clubs, qui sera décerné le 13 juillet à New York, New Jersey. Avec quatre représentants, le Brésil est le pays le plus représenté dans ce groupe très fermé. La compétition compte également 117 joueurs brésiliens parmi les effectifs des clubs qualifiés en huitièmes de finale, l’Italie (35) et l’Allemagne (34) arrivant en deuxième et troisième position. Au total, 49 pays auront au moins un de leurs ressortissants engagé dans la compétition.