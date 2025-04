Coupe du Monde de la FIFA 2026™ : ajout de 14 nouveaux camps de base

À la suite de l’annonce de la première et de la deuxième versions de la liste, présentées en juin et novembre 2024, une troisième voit aujourd’hui le jour, agrémentée de 14 nouveaux camps de base. Trois de ces camps de base se trouvent dans des villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 (Guadalajara, au Mexique, ainsi que Dallas et New York – New Jersey, aux États-Unis), tandis que les onze autres (Querétaro et Torreón (Mexique) ainsi que Boca Raton, Greenbrier County, Myrtle Beach, Oklahoma City (2), Portland, Santa Barbara (2) et State College (États-Unis)) se situent en dehors desdites villes, mais bénéficient d’une bonne connexion aux sites où se tiendront les matches de la compétition phare du football.