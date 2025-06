Les joueurs, les entraîneurs et les officiels réagissent à la phase de groupes de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

Le tournoi a été riche en émotions, en buts et en surprises. Il a déchaîné les passions, plus de 1,6 million de fans ayant assisté aux matchs jusqu'à présent.

Et il n’y a pas que les supporters qui se régalent à l’occasion de cette première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à 32 équipes : les joueurs, les entraîneurs et les officiels se montrent élogieux sur de nombreux aspects du tournoi.

A commencer par le niveau général et et la compétitivité des clubs du monde entier.

« C'est une bonne chose pour nous, en Europe, de voir le niveau des autres à l'étranger. Il est important de savoir s’adapter quand on rencontre des équipes contre lesquelles on ne joue pas quotidien et qui sont très bonnes… notamment les Brésiliens. Avant le tournoi, on pouvait penser que les Européens allaient dominer, mais on a compris que ça n’était pas le cas » - Xavi Alonso, entraîneur du Real Madrid CF