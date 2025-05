Confirmation du lieu, de la date et des informations sur la billetterie pour le barrage d’accession à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Le LAFC et le Club América s’affronteront le samedi 31 mai à 19h30 (heure locale) pour la dernière place en jeu

Ce duel entre deux poids lourds de la Concacaf aura lieu au BMO Stadium de Los Angeles

Les membres des deux clubs bénéficient d’une phase de prévente exclusive de billets de 24 heures le 16 mai à partir de 10h00 (heure du Pacifique), la billetterie pour le grand public ouvrant le lendemain sur fifa.com/fr/tickets

La dernière équipe qualifiée pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ sera connue dans les prochains jours. Les Américains du Los Angeles Football Club et les Mexicains du Club América s’affronteront en effet le samedi 31 mai à 19h30 (heure locale) dans un barrage d’accession très attendu au BMO Stadium de Los Angeles (Californie).

Les billets pour ce match, dont seul le vainqueur aura le droit de disputer la compétition phare du football mondial de clubs, seront mis en vente auprès du grand public à compter du samedi 17 mai sur lafc.com/tickets. Les membres du LAFC et du Club América bénéficient quant à eux d’une phase de prévente exclusive le vendredi 16 mai.

À la suite des récentes décisions du Tribunal Arbitral du Sport, la FIFA a décidé que la dernière formation qualifiée pour l’épreuve serait déterminée par le biais d’un barrage d’accession entre le Los Angeles Football Club – finaliste de la Ligue des Champions de la Concacaf 2023 contre le Club León – et le Club América – équipe la mieux placée au classement continental à l’issue de la Coupe des Champions de la Concacaf en 2024, dernière année de la période qualificative pour la Coupe du Monde des Clubs 2025).

En cas d’égalité après les 90 minutes réglementaires, les deux équipes disputeront une prolongation de deux fois 15 minutes, après une pause de cinq minutes. Si le score est toujours de parité après cette prolongation, le vainqueur sera déterminé par une séance de tirs au but. Il sera versé dans le groupe D du grand rendez-vous de l’été aux côtés du CR Flamengo (Brésil), de l’Espérance Sportive de Tunis (Tunisie) et du Chelsea FC (Angleterre).

Les matches de la phase de groupes au programme du LAFC ou du Club América auront lieu à Atlanta (Mercedes-Benz Stadium, le 16 juin), à Nashville (GEODIS Park, le 20 juin) et à Orlando (Camping World Stadium, le 24 juin). Le calendrier complet des matches de la compétition est disponible ici.

La compétition interclubs la plus grandiose et la plus inclusive jamais organisée

La Coupe du Monde des Clubs 2025, qui verra s’affronter 32 des meilleurs clubs de la planète issus des six confédérations, débutera le samedi 14 juin au Hard Rock Stadium de Miami. Au total, 63 matches seront disputés dans 11 villes : Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York – New Jersey, Orlando, Philadelphie, Seattle et Washington D.C. La grande finale, elle, aura lieu le dimanche 13 juillet au MetLife Stadium de New York – New Jersey.