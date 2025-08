C'est désormais officiel : Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a toujours agi de manière absolument correcte et légale dans ses relations avec les procureurs suisses qui enquêtaient sur l'"ancienne FIFA". La nouvelle FIFA est aujourd'hui une organisation propre, bien gérée et solide qui opère conformément aux normes éthiques et de gouvernance les plus élevées. La FIFA prend note, avec une extrême satisfaction, de la décision des deux procureurs fédéraux extraordinaires, Hans Maurer et Ulrich Weder, de rejeter et de clore définitivement la procédure engagée contre Gianni Infantino dans le cadre de l'affaire dite "Lauber". MM. Maurer et Weder ont été chargés de l'affaire après que le précédent "procureur extraordinaire" a été écarté à juste titre par le Tribunal pénal fédéral suisse en 2021 pour avoir agi avec une partialité évidente. Le résultat de cette enquête est évidemment sans surprise. Le seul élément surprenant est le temps qu'il a fallu pour arriver à une conclusion aussi évidente. Gianni Infantino, Président de la FIFA : "C'est une victoire totale et claire pour moi, pour la nouvelle FIFA et pour la justice !" "Il est maintenant clair que les accusations portées contre moi n'étaient que des tentatives de pauvres gens envieux et corrompus d’attaquer ma réputation. Si ces personnes ont encore un peu de dignité, elles devraient au moins avoir la décence de s'excuser pour leurs actions et les dommages causés." "En effet, et sans surprise, l'enquête confirme pleinement et clairement que j'ai toujours agi de manière légale et correcte, en défendant exclusivement les intérêts de la FIFA et du football."