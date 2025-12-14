La cérémonie des The Best FIFA Football Awards™ 2025 aura lieu le mardi 16 décembre

Les gagnants de cette dixième édition se verront remettre leurs prix lors d’un dîner de gala à Doha (Qatar)

Dans plusieurs catégories, le vote des supporters a été déterminant

Cette grande soirée sera retransmise en direct sur FIFA.com

Les noms des lauréats et lauréates des The Best FIFA Football Awards 2025 seront dévoilés le mardi 16 décembre 2025 à partir de 20h00 heure locale (18h00 CET) lors d’une soirée spéciale organisée à Doha (Qatar).

À la veille de la finale de la Coupe Intercontinentale de la FIFA, Qatar 2025 qui opposera le Paris Saint-Germain au CR Flamengo au stade Ahmad Bin Ali, les meilleurs joueurs, joueuses et entraîneur(e)s de l’année écoulée seront récompensés pendant le dîner de célébration de la FIFA 2025 organisé au Fairmont Katara Hall de Doha. En amont, le nom des meilleurs gardiens et des meilleurs supporters sera révélé et les plus beaux buts de l’année seront diffusés sous la forme d’une vidéo disponible sur les plateformes de la FIFA et sur l’ensemble des réseaux sociaux, sans oublier l’annonce du Prix du Fair-play de la FIFA.

Pas moins de 800 personnalités prendront part à ce dîner de gala, au premier rang desquelles le Président de la FIFA, des membres du Conseil de la FIFA, des FIFA Legends et des représentants des associations membres, mais aussi des ambassadeurs nationaux et régionaux et des pionniers du football.

Comme chaque année, les supporters se sont exprimés massivement et leurs 16 millions de votes ont joué un rôle crucial dans de multiples catégories, notamment The Best – Joueuse de la FIFA, The Best – Joueur de la FIFA, The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin, The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin, The Best – Gardienne de but de la FIFA ou encore The Best – Gardien de but de la FIFA. Un système de pondération a été mis en place dans chacun de ces scrutins, afin que les supporters, les capitaines et les sélectionneurs et sélectionneuses de toutes les équipes nationales féminines et masculines, ainsi que les représentants des médias, disposent tous d’un poids électoral équivalent.

En outre, les supporters ont également participé à l’élection des prix The Best – Onze Femmes de la FIFA et The Best – Onze Hommes de la FIFA.

Par ailleurs, en ce qui concerne les deux récompenses pour le plus beau but de l’année, le Prix Marta et le Prix Puskás de la FIFA, les supporters et un panel de FIFA Legends disposent d'un poids électoral équivalent. Le Prix des Supporters de la FIFA, quant à lui, est attribué exclusivement en fonction du vote des fans, tandis que le Prix du Fair-play de la FIFA relève du choix d'un panel d’experts.

Les supporters pourront regarder toute la cérémonie gratuitement et en direct sur FIFA.com. La retransmission débutera le mardi 16 décembre à partir de 20h00, heure locale (18h00 CET).

Rendez-vous sur www.fifa.com/fr/the-best-fifa-football-awards/2025 pour tout savoir sur les récompenses et sur les nommés.