Le calendrier de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™ est désormais connu

Le tirage au sort de la compétition a eu lieu jeudi 29 mai dans la capitale, Santiago du Chili

Le pays hôte affrontera la Nouvelle-Zélande, le Japon et l’Égypte dans le groupe A

La vente de billets pour la compétition débute ce vendredi 30 mai, avec une phase de prévente réservée aux détenteurs de cartes bancaires Visa

Le tirage au sort de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™ a eu lieu jeudi 29 mai dans les locaux de Chilevisión à Santiago du Chili.

À cette occasion, les 24 sélections participantes ont pu découvrir leurs adversaires de la phase de groupes ainsi que leur parcours éventuel jusqu’à la finale.

Au total, 52 matches seront disputés lors de la 24e édition de la compétition, qui se déroulera du 27 septembre au 19 octobre dans quatre villes hôtes : Santiago du Chili, Valparaíso, Rancagua et Talca.

La cérémonie a été présentée par la journaliste chilienne Javiera Naranjo, tandis que Jaime Yarza, directeur de la sous-division Tournois de la FIFA, a effectué le tirage au sort.

M. Yarza était assisté de l’ancien footballeur argentin Juan Pablo Sorín, capitaine de l’équipe d’Argentine sacrée championne du monde U-20 en 1995, et de l’ancien footballeur chilien Gonzalo Jara, vainqueur de la Copa América de la CONMEBOL en 2015 et 2016 avec la Roja.

Tirage au sort de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™

Le pays hôte entrera en lice face à la Nouvelle-Zélande à Santiago du Chili, dans un groupe A qui comprend également l’Égypte et le Japon.

Gonzalo Jara en a profité pour glisser quelques mots d’encouragements à ses compatriotes. « La sélection du Chili ne manque pas d’atouts, et je pense même qu’elle peut remporter son groupe. Je souhaite toute la réussite possible à cette équipe et j’espère qu’elle fera une belle Coupe du Monde à la maison. »

L’Argentine, pays le plus titré en catégorie U-20 avec six trophées, affrontera l’Australie, Cuba et l’Italie dans le groupe D. Quant au Brésil, juste derrière l’Argentine au palmarès de la compétition avec cinq titres, il croisera le fer avec l’Espagne, le Maroc et le Mexique dans le groupe C.

« Je pense que l’on peut s’attendre à une compétition spectaculaire. Les groupes sont très équilibrés. Il y en a toujours un qui est un peu plus relevé que les autres, et cette fois, je dirais qu’il s’agit du groupe C. En tout cas, je suis persuadé que l’on va assister à de grands matches de football, avec du beau jeu et des surprises, et c’est exactement ce que l'on attend d’une Coupe du Monde U-20 », a déclaré Juan Pablo Sorín.

Cliquez sur ce lien pour accéder au calendrier de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025

Un message préenregistré du Président de la FIFA, Gianni Infantino, a été diffusé à l'intention des invités présents pour le tirage au sort, dont Jaime Pizarro, ministre chilien des Sports, et Pablo Milad, président de la Fédération Chilienne de Football.

La vente de billets pour la compétition débute ce vendredi 30 mai à 17h heure locale (23h CET), avec une phase de prévente réservée aux détenteurs de cartes bancaires Visa.

Il est à noter que la période de candidature pour devenir volontaire lors de l’événement s’achèvera bientôt. Pour pouvoir déposer sa candidature, il suffit d’avoir plus de 18 ans, de parler anglais, d’être disponible pendant toute la période de la compétition et de vivre à proximité de Santiago du Chili, Valparaíso, Rancagua ou Talca. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur volunteer.fifa.com.

Résultat du tirage au sort de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA Chili 2025 :