Cafú et Materazzi félicitent la FIFA pour sa Coupe du Monde des Clubs : « Tout le monde voudra en être »

Cafú trouve « fantastique » de voir le Fluminense FC représenter l’Amérique du Sud en demi-finales

« J’aurais adoré joué cette compétition », a ajouté le double vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA™ avec le Brésil

Après trois semaines intenses, l’épreuve entre dans sa dernière ligne droite

Cafú et Marco Materazzi, anciens vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA™, ont fait l’éloge de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. Selon la légende brésilienne, cette édition aura donné aux clubs des quatre coins de la planète l’envie d’être au rendez-vous en 2029.

Après trois semaines des plus intenses sur les pelouses des États-Unis, la compétition réunissant 32 équipes s’apprête à connaître un dénouement haletant. La première demi-finale mettra aux prises les Brésiliens du Fluminense FC aux Anglais du Chelsea FC ce mardi 8 juillet, avant un choc au sommet 100% européen entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid C.F. le lendemain. Les deux rencontres auront lieu au MetLife Stadium de New York – New Jersey, qui accueillera également la finale le dimanche 13 juillet afin de couronner le tout premier véritable champion du monde des clubs de la FIFA.

Cafú: « Tout le monde voudra en être » 01:30

« Je trouve que ça a été fantastique », explique Cafú, le seul joueur à avoir disputé trois finales de Coupe du Monde, qui a soulevé le trophée avec la Seleçaõ lors d’États-Unis 1944 puis lors de Corée / Japon 2022, cette fois avec le brassard de capitaine.

« Je tiens à féliciter la FIFA pour l’organisation d’une compétition aussi importante avec les géants du football mondial. Ça veut dire que dans quatre ans, tout le monde voudra en être. Les clubs ont vu que le niveau de jeu est élevé, que les participants jouent à fond, mais aussi que la FIFA investit dans le bon football et dans l’intégrité du football mondial. Je pense que c’est très important. »

Pour l’ancien latéral droit, la présence d’une équipe sud-américaine dans le dernier carré ajoute en outre un certain piment : « Voir le représentant d’un pays sud-américain affronter un des plus grands clubs européens en demi-finales d’une compétition aussi prestigieuse, la première en son genre, c’est vraiment le football mondial à l’état pur. »

« Et le fait que ce représentant soit Fluminense, c’est fantastique pour nous, les Brésiliens. C’est extraordinaire pour le continent. L’Amérique du Sud vit et respire le football, on est fous de ce sport. Les supporters sont passionnés. Donc c’est formidable de voir une de nos équipes en demi-finales de la première Coupe du Monde des Clubs. »

« J’aurais adoré jouer cette compétition », surenchérit-il. « J’aimerais être encore sur les terrains aujourd’hui pour pouvoir disputer des épreuves aussi importantes et prestigieuses que celle-là. »

Marco Materazzi, sacré champion du monde en 2006 en Allemagne, ajoute de son côté que « la compétition répond vraiment aux attentes, il y a beaucoup de monde dans les stades ». Selon lui, il s’agit d’une répétition aussi utile qu’idéale en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui sera coorganisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique.