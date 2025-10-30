BOMA™, mascotte officielle de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025™

La chouette rend hommage au légendaire Bora Milutinović, qui a dirigé cinq équipes différentes en Coupe du Monde de la FIFA™ avant de devenir consultant et conseiller au Qatar
L’animal incarne le rôle souvent négligé du recruteur dans le développement des stars de demain
Il est encore possible de se procurer des billets pour la première Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ à 48 équipes, organisée sous forme de festival sur le complexe ultramoderne de l’Aspire Zone, du 3 au 27 novembre
Alors que le coup d’envoi d’une Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025™ qui s’annonce historique sera donné lundi prochain, la mascotte officielle de la compétition a été dévoilée : il s’agit de BOMA™, une chouette typique de la région. À l’heure où les jeunes talents les plus prometteurs du monde entier s’apprêtent à se retrouver au Qatar pour la toute première compétition de la FIFA réunissant 48 équipes, BOMA incarne le rôle essentiel mais souvent négligé du recruteur dans le football.
Son nom, qui signifie « chouette » en arabe, est également un hommage au légendaire Velibor « Bora » Milutinović. Celui-ci, ancien joueur et tacticien de légende, a présidé aux destinées de cinq sélections différentes lors de cinq éditions consécutives de la Coupe du Monde de la FIFA™ entre 1986 et 2002, avant de contribuer de manière significative au développement du football qatarien en tant qu’entraîneur et... recruteur. La progression du Qatar sur l’échiquier du football mondial est donc en partie imputable à Milutinović, qui s’est révélé un consultant, mentor, et supporter enthousiaste depuis son arrivée dans le Golfe persique en 2009.
Il a ainsi joué un rôle important dans la candidature du pays à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™. Il a également été conseiller et ambassadeur pour la prestigieuse académie Aspire, le centre technique et la pépinière de talents qui a alimenté une équipe nationale lauréate de deux Coupes d’Asie des Nations de l’AFC consécutives et fraichement qualifiée pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Comme Bora, BOMA se distingue par sa sagesse et son expérience, qu’il sait parfaitement mettre à profit pour repérer les jeunes joueurs les plus prometteurs lorsqu’il parcourt le pays. Reconnaissables entre mille avec leur abondante chevelure blanche et leurs grandes lunettes, tous deux font figure de symboles d’une compétition qui permet aux stars de demain de s’étalonner pour la première fois sur la scène internationale. BOMA est un hommage appuyé à Milutinović et à tous ceux qui, comme lui, observent d’un œil acéré les jeunes footballeurs aux quatre coins d’un pays pour y dénicher la perle rare. La bienveillante chouette sera à l’honneur le mois prochain lors d’une épreuve qui rassemblera pour la première fois 48 équipes et se déroulera dans une ambiance familiale sur le complexe ultramoderne de l’Aspire Zone, à Doha. Les éditions précédentes de la Coupe du Monde U-17 ont permis à de nombreux futurs grands noms du ballon rond de briller, à l’image de Gianluigi Buffon, Luís Figo, Xavi Hernández, Eden Hazard, Andrés Iniesta, Neymar, Ronaldinho, Son Heung-min ou encore Francesco Totti. Il est encore possible d’obtenir des billets pour les matches et ainsi découvrir qui est susceptible d’éclabousser la planète de son talent dans les années à venir. Parmi les différentes options, il existe notamment des passes journaliers offrant l’accès à plusieurs matches ainsi qu’à la fan zone. Pour en savoir plus et vous procurer votre précieux sésame, rendez-vous sur FIFA.com/tickets.