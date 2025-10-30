BOMA™, mascotte officielle de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025™

Il a ainsi joué un rôle important dans la candidature du pays à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™. Il a également été conseiller et ambassadeur pour la prestigieuse académie Aspire, le centre technique et la pépinière de talents qui a alimenté une équipe nationale lauréate de deux Coupes d’Asie des Nations de l’AFC consécutives et fraichement qualifiée pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Comme Bora, BOMA se distingue par sa sagesse et son expérience, qu’il sait parfaitement mettre à profit pour repérer les jeunes joueurs les plus prometteurs lorsqu’il parcourt le pays. Reconnaissables entre mille avec leur abondante chevelure blanche et leurs grandes lunettes, tous deux font figure de symboles d’une compétition qui permet aux stars de demain de s’étalonner pour la première fois sur la scène internationale. BOMA est un hommage appuyé à Milutinović et à tous ceux qui, comme lui, observent d’un œil acéré les jeunes footballeurs aux quatre coins d’un pays pour y dénicher la perle rare. La bienveillante chouette sera à l’honneur le mois prochain lors d’une épreuve qui rassemblera pour la première fois 48 équipes et se déroulera dans une ambiance familiale sur le complexe ultramoderne de l’Aspire Zone, à Doha. Les éditions précédentes de la Coupe du Monde U-17 ont permis à de nombreux futurs grands noms du ballon rond de briller, à l’image de Gianluigi Buffon, Luís Figo, Xavi Hernández, Eden Hazard, Andrés Iniesta, Neymar, Ronaldinho, Son Heung-min ou encore Francesco Totti. Il est encore possible d’obtenir des billets pour les matches et ainsi découvrir qui est susceptible d’éclabousser la planète de son talent dans les années à venir. Parmi les différentes options, il existe notamment des passes journaliers offrant l’accès à plusieurs matches ainsi qu’à la fan zone. Pour en savoir plus et vous procurer votre précieux sésame, rendez-vous sur FIFA.com/tickets.