Les billets pour la phase finale de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™ sont en vente

Quatre matches – les demi-finales, le match pour la troisième place et la finale – se tiendront à Londres du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février prochains

Les stades d’Arsenal et de Brentford vont servir de cadre à un événement historique pour le football féminin interclubs

Des billets aux tarifs oscillant entre GBP 5 et GBP 60 sont disponibles dès maintenant sur FIFA.com/tickets pour aller applaudir Arsenal, l’ASFAR, les Corinthians et le Gotham FC

Le compte à rebours pour la phase finale de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA, qui aura lieu à Londres du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026, a commencé. Après la victoire de l’ASFAR à domicile dimanche dernier, les noms des qualifiés pour le dernier carré sont désormais connus. Les amateurs de football du monde entier peuvent réserver leurs places dès à présent sur FIFA.com/tickets et ainsi assister une compétition qui s’annonce captivante, disputée dans deux stades emblématiques de la capitale britannique.

Les deux demi-finales auront lieu au stade de Brentford le mercredi 28 janvier. La première mettra aux prises le Gotham FC (États-Unis), champion de la Concacaf, et les Corinthians (Brésil), champions de la CONMEBOL, à 12h30 GMT (13h30 CET). La seconde verra s’affronter Arsenal (Angleterre), tenant du titre de la Ligue des Champions féminine de l’UEFA, et l’ASFAR (Maroc), vainqueur de la Ligue des Champions féminine de la CAF 2025, à 18h00 GMT (19h00 CET). La finale se déroulera quant à elle le dimanche 1er février à 18h00 GMT (19h00 CET) au stade d’Arsenal, où seront couronnées les premières championnes intercontinentales du football féminin de clubs. Cette affiche sera précédée du match pour la troisième place, programmé à 14h45 GMT (15h45 CET).

Les tarifs des billets pour assister à une demi-finale varient entre GBP 5 pour les enfants et GBP 13 pour les adultes. Les billets groupés permettant de profiter du match pour la troisième place et de la finale sont disponibles à des tarifs allant de GBP 5 pour les enfants à GBP 55 pour les adultes, en fonction de la catégorie choisie. Les personnes intéressées sont invitées à réserver leurs places au plus vite sur FIFA.com/tickets.

Compétition d'ampleur mondiale ancrée dans la passion locale, la Coupe des Champions Féminine réunit les six champions continentaux pour un rendez-vous excitant qui permettra de sacrer le meilleur club de football féminin du monde. Sa création a été approuvé par le Conseil de la FIFA en mai 2024 et elle doit se tenir les années sans Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA™. Elle reflète l'engagement de la FIFA à renforcer les fondations du football féminin en accroissant la visibilité de la prochaine génération de sportives sur toute la planète.

