Les améliorations apportées au BC Place de Vancouver dévoilées en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Les améliorations et rénovations apportées au BC Place de Vancouver en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ comprennent des aménagements pour une meilleure accessibilité, de nouveaux espaces d'accueil, des technologies de pointe et une pelouse hybride

Ces travaux permettront au BC Place de Vancouver de demeurer un stade de calibre mondial et de laisser une trace indélébile dans l'histoire du sport, des concerts et des grands événements

Vancouver accueillera sept matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, dont deux matchs de poule du Canada

D'importantes améliorations et rénovations ont été dévoilées au BC Place de Vancouver, alors que le stade canadien se prépare à accueillir sept matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ™ .

L'une des deux villes hôtes canadiennes parmi les 16 destinations de la Coupe du Monde de la FIFA ™ la plus inclusive de l'histoire, organisera son premier match de phase de groupes lorsque l'Australie affrontera la Turquie le 13 juin. Le Canada y disputera également deux de ses matchs du groupe B.

Avant le début du tournoi à 48 équipes , le stade a fait peau neuve, avec d'importantes améliorations en matière d'accessibilité, d'inclusion et de technologie, ainsi qu'une boutique permanente de produits dérivés.

Le terrain hybride en gazon requis pour le tournoi a été installé, et l'expérience hors terrain des équipes sera également améliorée grâce à des vestiaires de joueurs récemment rénovés.

« Accueillir des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA stimulera le tourisme et générera d’importantes retombées économiques grâce aux amateurs de football du monde entier qui découvriront pourquoi notre magnifique province est une destination si attrayante et un lieu d’investissement de choix » , a déclaré David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique, dont l’administration s’est associée au gouvernement fédéral pour financer le projet. « Nous sommes prêts à accueillir le monde entier pour le plus grand événement jamais organisé en Colombie-Britannique , tout en soutenant les entreprises locales et l’emploi. »

Plusieurs nouveaux espaces d'accueil et d'événements ont été ajoutés, qui non seulement amélioreront l'expérience des supporters lors du tournoi, mais créeront également des retombées positives à long terme qui soutiendront la viabilité financière du stade grâce à des opportunités de revenus accrues.

« Les importantes améliorations et rénovations apportées au BC Place de Vancouver ne se limitent pas à offrir une Coupe du Monde de la FIFA inoubliable; il s’agit d’un investissement pérenne pour notre province » , a déclaré Anne Kang, ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport. « Ces améliorations contribueront à garantir que notre stade demeure accessible, moderne et compétitif à l’échelle mondiale pour les décennies à venir, permettant ainsi au BC Place Vancouver de continuer à attirer des événements sportifs, musicaux et d’envergure internationale qui profiteront aux Britanno-Colombiens bien après le coup de sifflet final. »