Le rêve d’un jeune supporter du Bayern se réalise à la Coupe du Monde des Clubs™

Le père et le fils se souviendront longtemps de leur voyage à Charlotte pour assister à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

La vie de Lukas Heimbeck, adolescent d'Alabama, tourne autour du football et du FC Bayern Munich

Dans de nombreux foyers à travers le monde, le football est bien plus qu’un simple jeu : c’est un véritable mode de vie. C’est le cas pour les Heimbeck, originaires de Huntsville, en Alabama, pour qui le ballon rond est ancré dans le quotidien familial.

Le football est au programme de chaque week-end des Heimbeck. Lukas qui porte les couleurs de l’équipe junior locale a ses propres matchs à disputer. Lui et ses parents - Amber et Martin - veillent également à assister à chaque rencontre du Huntsville City FC qui évolue en MLS Next Pro, troisième division des États-Unis.