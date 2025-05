Le barrage d’accession à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ se jouera à guichets fermés

Il sera ensuite versé dans le groupe D aux côtés du CR Flamengo (Brésil), de l’Espérance Sportive de Tunis (Tunisie) et du Chelsea FC (Angleterre). Le club qualifié percevra une dotation financière de USD 9,55 millions, à laquelle pourront s’ajouter d’autres primes en fonction de ses résultats durant la compétition. En cas d’égalité après les 90 minutes réglementaires, les deux équipes disputeront une prolongation de deux fois 15 minutes, après une pause de cinq minutes. Si le score est toujours de parité après cette prolongation, le vainqueur sera déterminé par une séance de tirs au but. Les personnes qui souhaiteraient encore assister à ce match peuvent consulter la page FIFA.com/tickets pour tenter d’acheter des billets via la plateforme de revente officielle. De nouveaux lots de billets ont par ailleurs été mis en vente, notamment pour les rencontres de la phase de groupes programmées au Rose Bowl de Los Angeles, qui mettront en scène le Paris Saint-Germain, l’Atlético de Madrid ou encore le CA River Plate. Alors que l’engouement pour la Coupe du Monde des Clubs ne cesse de croître, les supporters sont invités à réserver leurs billets sans tarder s’ils veulent assister à la compétition interclubs la plus inclusive jamais organisée. Des formules hospitalité sont également disponibles sur FIFA.com/hospitality .

L’épreuve, qui verra s’affronter 32 des meilleurs clubs de la planète issus des six confédérations, débutera le samedi 14 juin au Hard Rock Stadium de Miami. Au total, 63 matches seront disputés dans 11 villes : Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York – New Jersey, Orlando, Philadelphie, Seattle et Washington D.C. La grande finale, elle, aura lieu le dimanche 13 juillet au MetLife Stadium de New York – New Jersey. Tous les matches de la compétition seront retransmis gratuitement sur DAZN.com, afin que les fans de football du monde entier puissent profiter pleinement de cette édition historique.