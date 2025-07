L’attractivité du Borussia Dortmund à l’international dopée par la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

La formation allemande, éliminée en quarts de finale, a attiré plus de 10 000 visiteurs dans ses fan zones « BVB Embassy » à New York et Cincinnati

Alors que la popularité du Borussia Dortmund a déjà considérablement augmenté aux États-Unis lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, la formation allemande entend bien continuer à entretenir cet élan.

Le spectaculaire quart de finale entre le BVB et le Real Madrid C. F., qui s’est conclu sur une courte victoire 3-2 des Espagnols, a attiré 76 611 spectateurs au MetLife Stadium de New York – New Jersey. Il s’agit de la troisième meilleure affluence jusqu’à présent au cours de cette compétition inédite, avant la finale de dimanche. Elle se révèle un bon indicateur de l’impressionnante base de supporters dont Dortmund dispose à l’international, tout comme Madrid. Aux États-Unis, cette notoriété a été cultivée ces dernières années à travers trois tournées de présaison et l’ouverture d’un bureau à New York en mars 2024. Il existe également 45 clubs de supporters dans tout le pays, tandis que le programme d’académies du BVB compte 25 sites dédiés sur tout le territoire, en plus d’autres initiatives de football de base qui lui permettent de rester très visible sur la scène footballistique américaine.

« L’intérêt pour notre club aux États-Unis ne cesse de croître. L’évolution constatée ces dix dernières années est incroyable. Lorsque nous avons entamé notre processus d’internationalisation, dans la foulée de notre finale de Ligue des Champions en 2013 contre le Bayern Munich, je ne m’attendais vraiment pas à voir autant de nouveaux fans aujourd’hui », explique Carsten Cramer, directeur général de Dortmund. Le Borussia a disputé ses rencontres de la Coupe du Monde des Clubs 2025 à Atlanta, Cincinnati et New York – New Jersey. Participer à cette première édition à 32 équipes lui a permis de polir encore davantage son image aux États-Unis et au-delà, enregistrant plus de deux millions de nouveaux abonnés sur ses réseaux sociaux et accueillant plus de 10 000 curieux dans ses fan zones à New York et Cincinnati, baptisées « BVB Embassy ».

« Avec nos trois tournées d’été et cette compétition, c’est maintenant la quatrième fois que nous venons aux États-Unis », poursuit Cramer. « Les chiffres continuent de grandir. « Notre stratégie fonctionne et à chaque fois que nous faisons un premier et un deuxième pas sur un nouveau marché, nous promettons aux gens que nous en ferons un troisième et un quatrième. C’est un engagement à long terme et je suis convaincu que l’aventure de notre club aux États-Unis ne s’arrête pas aujourd’hui. » « Disputer une compétition contre les meilleures équipes du monde est toujours génial, d’autant plus quand elle se déroule à l’étranger, parce que ça nous permet d’y présenter notre club, son histoire et sa culture », ajoute Patrick Owomoyela, ancien joueur du BVB désormais ambassadeur du club.

De fait, les liens de Dortmund avec les États-Unis ne datent pas d’hier, remontant même à plus de 20 ans. De nombreux joueurs américains ont ainsi déjà revêtu le célèbre maillot jaune et noir, à l’image de Christian Pulisic, le capitaine de l’équipe nationale, désormais à l’AC Milan. La nouvelle génération présente dans l’effectif – Gio Reyna, Cole Campbell et Mathis Albert – fait également l’objet d’un documentaire consacré à l’héritage américain du club.

Avec plus de 30 activités sur site pendant la Coupe du Monde des Clubs 2025, Dortmund espère que ses efforts, alliés aux répercussions de la compétition et à la popularité croissante du football auprès des jeunes américains, permettront de poursuivre la croissance du club et de la compétition.

« Ce que les États-Unis offrent aux Européens, c’est incroyable », détaille Cramer. L’intérêt pour le sport est phénoménal. Les priorités sont encore un peu différentes, parce que les autres sports américains sont mieux établis et plus célèbres, mais je suis convaincu qu’il y a de la place pour que le football se développe. De plus en plus de filles jouent, et plus la communauté active grandit, plus l’intérêt grandit. »