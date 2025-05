La Thaïlande devient le premier pays asiatique à accueillir un mini-terrain FIFA Arena

« Grâce au mini-terrain inauguré à Bangkok – le tout premier achevé au titre de l’initiative FIFA Arena –, la Thaïlande a posé les fondements d’un projet qui changera la vie de millions d’enfants », a déclaré Gianni Infantino dans un message vidéo diffusé lors de la cérémonie d’inauguration à l’école Bodindecha (Sing Singhaseni). Et d’ajouter : « Vous êtes les premiers en Asie, et parmi les tout premiers au monde. Et ce n’est qu’un début. »

Ce mini-terrain aux dimensions internationales standard est doté d’une surface en gazon artificiel ultra résistant conçu pour une utilisation intensive tout au long de l’année. Son inauguration s’est effectuée en présence de Mme Pang ; de Mariano Araneta, membre du Conseil de la FIFA ; d’Ekapol Polnavee, secrétaire général de la FAT ; de Kanyaphat Kanphuwanan, directeur de l’école Bodindecha (Sing Singhaseni) et de Sanjeevan Balasingam, directeur régional de la division Associations membres de la FIFA pour l’Asie et l’Océanie. « Nous voulons développer le football thaïlandais dans tous les domaines, notamment en facilitant l’accès des jeunes aux terrains de football, ce qui permettra d’élargir et de renforcer la base de joueurs et de joueuses dans toutes les régions du pays », a déclaré Mme Pang. Celle-ci a également remercié l’instance d’avoir choisi la Thaïlande pour la phase pilote du projet FIFA Arena. « Le projet FIFA Arena contribue à offrir davantage d’opportunités aux enfants et aux jeunes qui souhaitent jouer au football, répondant ainsi aux objectifs de la FIFA, qui visent à promouvoir et développer le football de base », a ajouté la présidente de la FAT. « Il s’agit d’une avancée notable pour favoriser la pratique du football et le développement technique des enfants et des jeunes. Ce projet s'inscrit également dans le cadre des principaux objectifs de notre fédération. Je suis persuadée qu’il aura de nombreuses retombées positives, directes ou indirectes, pour la FIFA et la jeunesse thaïlandaise. La FIFA sait combien celle-ci compte pour notre fédération. »