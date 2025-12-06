Annonce du calendrier des matches mis à jour de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ en présence des FIFA Legends Ronaldo, Totti, Stoichkov et Lalas

Le calendrier complet de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, avec les sites et horaires des coup d'envoi sera dévoilé le samedi 6 décembre 2025 à 12h00 EST

Les FIFA Legends Ronaldo Nazário, Francesco Totti, Hristo Stoichkov et Alexi Lalas évoqueront les affiches et apporteront leur point de vue unique.

La cérémonie d’annonce du calendrier des matches sera présentée par Andrés Cantor

Samedi 6 décembre, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, sera entouré de stars internationales pour dévoiler le calendrier des 104 matches mis à jour de la première Coupe du Monde de la FIFA™ à rassembler 48 équipes.

À partir de 12:00 EST (18:00 CET), la FIFA confirmera les sites et les heures de coups d’envoi de la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ jamais organisée. L’événement sera diffusé en direct sur les plateformes de la FIFA, notamment FIFA.com et la chaîne YouTube de la FIFA , afin que les supporters du monde entier puissent suivre les annonces en temps réel.

Pour participer à la confirmation des sites et des horaires de cette édition historique, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, sera rejoint par des légendes du ballon rond, dont deux hommes qui ont déjà soulevé le plus célèbre trophée du sport mondial. Ronaldo Nazário, vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA en 1994 et en 2002, sera accompagné de Francesco Totti, qui a remporté la compétition en 2006.

Pour recueillir leurs points de vue sur les principales intrigues du tournoi, le présentateur Andrés Cantor fera également appel à la légende du football bulgare Hristo Stoichkov, meilleur buteur ex æquo de la Coupe du Monde de la FIFA, États-Unis 1994, ainsi qu’à l'ancien international Alexi Lalas, une des autres stars de cette édition.

Le calendrier mis à jour suit le très attendu tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ organisé à Washington DC pour dévoiler les douze groupes de quatre équipes qui ont rendez-vous l’année prochaine.

La version définitive du calendrier des matches sera disponible en mars, une fois que les barrages de la FIFA et les barrages européens auront livré leur verdict et que les six dernières places du tournoi auront trouvé preneur.