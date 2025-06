Al Ain FC et Auckland City FC débarquent à l’approche d’un événement historique

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ débutera le 14 juin à Miami et s’achèvera le 13 juillet à New York, dans l’État du New Jersey

« C’est un immense honneur d’être ici, non seulement pour moi, mais pour tout le club », a déclaré le gardien portugais Rui Patricio, qui a signé à Al Ain quelques jours plus tôt afin de pouvoir participer à l’édition inaugurale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™. « C’est magnifique d’avoir l’occasion de se frotter aux plus grands clubs lors de cette compétition. »

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 réunira 32 équipes parmi les meilleures de la planète et issues des six confédérations. Au total, 63 matches seront disputés dans 11 villes : Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York – New Jersey, Orlando, Philadelphie, Seattle et Washington D.C. La grande finale, elle, aura lieu le dimanche 13 juillet au MetLife Stadium de New York – New Jersey et couronnera le premier club champion du monde de la FIFA.