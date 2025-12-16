Aitana Bonmatí et Ousmane Dembélé récompensés lors des The Best FIFA Football Awards™ 2025

Aitana Bonmatí, milieu de terrain du FC Barcelone et internationale espagnole, a remporté le prix The Best – Joueuse de la FIFA pour la troisième année consécutive, un record

Lors d’une cérémonie spéciale tenue mardi à Doha (Qatar), l’Espagnole Aitana Bonmatí a reçu le prix The Best – Joueuse de la FIFA pour la troisième année consécutive, un record, tandis que le prix The Best – Joueur de la FIFA a été décerné au Français Ousmane Dembélé.

Jamais une footballeuse n’avait remporté ce prix trois années de suite – une récompense méritée pour l’Espagnole, qui a encore éclaboussé les pelouses européennes et internationales de son talent.

« C’est un immense honneur pour moi de recevoir pour la troisième fois le prix The Best – Joueuse de la FIFA. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont voté pour moi – joueuses, entraîneurs et supporters », a déclaré Aitana Bonmatí dans un message vidéo. « Ce dont je suis le plus fière, c’est d’avoir été élue par mes pairs et par les entraîneurs que j’affronte tout au long de la saison. »

Ousmane Dembélé a été le grand artisan du parcours exceptionnel du Paris Saint Germain, vainqueur en 2024/25 de son treizième titre de champion de France, de sa seizième Coupe de France et de son premier titre en Ligue des Champions de l’UEFA, avant de s’incliner en finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™.

« Je souhaite avant tout remercier mes coéquipiers. Travailler dur finit toujours par payer. J’ai vécu une saison exceptionnelle, autant sur le plan individuel que collectif », a déclaré l’attaquant parisien après avoir reçu le trophée des mains du Président de la FIFA, Gianni Infantino, à l’occasion du dîner de gala organisé à Doha (Qatar) la veille de la finale de la Coupe Intercontinentale de la FIFA, Qatar 2025™, entre le Paris Saint-Germain et le CR Flamengo.

« Je tiens également à remercier ma famille, qui m’a toujours soutenu, mais aussi le Paris Saint-Germain, dont le président Nasser, Luís Campos et toutes les personnes qui travaillent au club. Merci aussi à vous, Monsieur Infantino, qui prenez systématiquement le temps de m’écrire un message pour mon anniversaire. J’espère être de retour l’année prochaine. »

La cérémonie a également été l’occasion d’élire les The Best – Gardien/Gardienne de la FIFA et The Best – Entraîneurs de la FIFA pour le football féminin et masculin. La pondération des votes a été répartie de manière équitable entre les amateurs de football, les capitaines et les sélectionneurs(-euses) des équipes nationales masculines et féminines, ainsi que les représentants des médias.

Le prix The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin a été décerné à Sarina Wiegman, qui a aidé l’Angleterre à remporter son deuxième sacre consécutif à l’EURO féminin de l’UEFA.

« Je suis ravie et très honorée. Ce trophée, je le dois à mes joueuses et à l’équipe qui me suit depuis toujours. J’espère que nous continuerons à réaliser de grandes choses ensemble à l’avenir », a-t-elle déclaré.

À la question sur le sentiment qui prédomine lorsqu’elle regarde son trophée, Wiegman a répondu : « Fierté, notamment parce que c’est un honneur de travailler avec toutes les personnes qui m’ont permis de remporter ce titre. Sans elles, je ne suis rien. C’est d’ailleurs la beauté des sports collectifs. C’est quand tout le monde se serre les coudes et tire dans la même direction qu’on réalise de grandes choses. Voir les personnes se donner à fond jour après jour pour atteindre le même objectif me rend vraiment heureuse. »

Son homologue Luis Enrique a obtenu le prix The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin, une récompense logique au vu du rôle capital qu’il a joué dans la brillante saison du Paris Saint-Germain.

Le prix The Best – Gardienne de la FIFA a été remis à Hannah Hampton, qui a réalisé le triplé championnat, FA Cup et League Cup avec son club de Chelsea. Un succès parachevé entre les poteaux de l’équipe d’Angleterre, puisque la gardienne des Blues a aidé son pays à conquérir le titre de champion d’Europe à l’issue d’un parcours émaillé de deux séances de tirs au but, dont celle en finale contre l’Espagne.

« Merci à toutes celles et tous ceux qui ont voté pour moi. Je n’en reviens pas. Merci à Sarina (Wiegman) et à Sonia (Bompastor) d’avoir cru en moi tout au long de cette année, qui a été vraiment incroyable, autant avec mon pays qu’en club. Nous devons continuer, car il y a encore plein de choses à aller chercher », a-t-elle déclaré.

« À tous les supporters et supportrices, de Chelsea et de l’Angleterre : merci pour votre soutien. Croyez-moi, on vous voit et on vous entend nous pousser à chaque match à donner le meilleur de nous-mêmes. Merci, vraiment. »

Chez les hommes, c’est Gianluigi Donnarumma qui a raflé le prix The Best – Gardien de la FIFA pour ses performances avec le Paris Saint-Germain. Le portier italien a notamment été décisif dans la campagne européenne du PSG, avant de rejoindre Manchester City à l’intersaison.

Pour le Prix Marta de la FIFA – décerné pour la première fois en 2024 – et le Prix Puskás de la FIFA, remis respectivement aux plus beaux buts de la saison inscrits par une joueuse et un joueur, la pondération des votes a été répartie équitablement entre les amateurs de football et un panel de FIFA Legends.

L’ailière du Tigres UANL Lizbeth Ovalle a été primée pour sa magnifique reprise acrobatique contre Guadalajara en Liga MX Femenil. Chez les hommes, c’est le défenseur de l’Independiente Santiago Montiel qui a été récompensé pour son sublime retourné acrobatique à l’entrée de la surface en championnat d’Argentine.

Le Prix des Supporters de la FIFA – attribué en fonction des votes exprimés par les utilisateurs et utilisatrices inscrits sur FIFA.com – a été remis aux supporters du club irakien du Zakho SC, basé dans la région du Kurdistan. En mai 2025, avant un match de championnat face au Al-Hudood SC, les supporters du Zakho SC présents en tribune ont lancé sur le terrain des milliers de peluches destinées à des enfants malades. Un record de votes a été enregistré cette année avec pas moins de 2,7 millions de suffrages.

La Distinction Fair-play de la FIFA, décernée par un panel d’experts, est revenue cette année au Dr Andreas Harlass-Neuking. Le médecin du SSV Jahn Regensburg s’est précipité dans les tribunes pour réanimer un supporter victime d’un malaise avant un match dedeuxième division allemande face au 1. FC Magdeburg.

Enfin, les supporters et supportrices ont de nouveau eu la possibilité de désigner leur Onze masculin et leur Onze féminin de la FIFA à partir d’une liste de 77 joueurs et joueuses, la pondération des votes étant répartie équitablement entre ceux du grand public et d’un panel d’experts.

Six joueuses du FC Barcelone figurent dans le Onze féminin de la FIFA 2025, tandis que quatre joueurs du PSG ont été choisis pour former le Onze masculin de la FIFA 2025.

The Best – Onze féminin de la FIFA 2025 : Hannah Hampton (Chelsea / Angleterre), Irene Paredes (FC Barcelone / Espagne), Lucy Bronze (Chelsea / Angleterre), Ona Batlle (FC Barcelone / Espagne), Leah Williamson (Arsenal / Angleterre), Aitana Bonmatí (FC Barcelone / Espagne), Clàudia Pina (FC Barcelone / Espagne), Patri Guijarro (FC Barcelone / Espagne), Alessia Russo (Arsenal / Angleterre), Alexia Putellas (FC Barcelone / Espagne), Mariona Caldentey (Arsenal / Espagne)

The Best – Onze masculin de la FIFA 2025 : Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain et Manchester City / Italie), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain / Maroc), Willian Pacho (Paris Saint-Germain / Équateur), Virgil van Dijk (Liverpool / Pays-Bas), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain / Portugal), Jude Bellingham (Real Madrid / Angleterre), Pedri (FC Barcelone / Espagne), Vitinha (Paris Saint-Germain / Portugal), Cole Palmer (Chelsea / Angleterre), Lamine Yamal (FC Barcelone / Espagne), Ousmane Dembélé(Paris Saint-Germain / France)

