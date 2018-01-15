5ème sommet du football de la FIFA à Amsterdam

Amsterdam se prépare à accueillir la 5ème édition du sommet du football en 2017/18

21 associations issues de trois confédérations vont débattre de l’avenir du football mondial

Parmi les sujets, le programme Forward de la FIFA, ainsi que les compétitions de jeunes et féminines

Les représentants des différentes associations membres de la FIFA n’ont pas souvent l’occasion de se retrouver pour échanger. Il faut dire que les rencontres entre sélections nationales n’offrent pas le cadre idéal pour discuter, car les esprits sont alors focalisés sur les enjeux.

Le 16 janvier prochain à Amsterdam, les présidents et les secrétaires généraux de 21 associations membres de la FIFA réparties sur trois confédérations se retrouveront dans une ambiance plus détendue pour définir ensemble les contours de l’avenir du football mondial.

Avec l’introduction des sommets du football de la FIFA, le Président de la FIFA Gianni Infantino a souhaité démontrer qu’une collaboration étroite entre l’instance dirigeante du football mondial et ses associations membres pouvait donner d’excellents résultats. "Les décisions ne peuvent plus être dictées d’en haut par la FIFA ; il faut qu’elles viennent de l’ensemble des acteurs qui s’engagent au quotidien pour le sport et dans son organisation", expliquait le Président de la FIFA en préambule du sommet initial à Paris, en novembre 2016.

En 2016/17, 11 sommets stratégiques ont pu être organisés dans le monde entier. À chaque fois, une vingtaine d’associations membres ont pris part aux débats autour de thèmes définis à l’avance, afin d’échanger leurs idées. Douze sommets sont prévus sur l’ensemble de l’exercice 2017/18. Amsterdam représente la cinquième étape de cette série.

Réunis aux Pays-Bas, des représentants de l’AFC, de la CONCACAF et de l’UEFA discuteront du programme Forward de la FIFA, de l’avenir des compétitions de jeunes et féminines, mais aussi des possibilités d’amélioration du système de transferts ou du calendrier international. Ils pourront ainsi faire part de leurs expériences, évoquer les particularités propres à tel ou tel pays et s’informer des dernières évolutions. Ces réunions sont aussi l’occasion de partager des connaissances et de coordonner de futures actions.

Tous les participants partagent un même objectif : le développement du football. Tous savent que l’amélioration du jeu ne profitera pas à un seul pays, mais à l’ensemble de la communauté du football.