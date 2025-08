2023, un cru d'exception pour les tournois et évènements de la FIFA

Retour sur une année 2023 palpitante pour les tournois de la FIFA

De grands évènements pour préparer l'avenir

De nombreux records sur et en dehors du terrain

L'année 2023 a été particulièrement palpitante pour les passionnés du ballon rond et les acteurs du football du monde entier. Alors que 2022 s'était conclue en apothéose avec l'époustouflant triomphe de l'Argentine à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, les 12 mois qui ont suivi ont également été particulièrement riches pour l'instance dirigeante du football mondial qui a organisé une série d'évènements et de tournois qui resteront dans l'histoire.

Des The Best FIFA Football Awards à la Coupe du Monde Féminine, en passant par le Congrès de la FIFA, les Coupes du Monde U-17 et U-20 ou encore les Coupes du Monde des Clubs de la FIFA, Inside FIFA vous propose de feuilleter les plus belles pages de l'année écoulée.

Coupe du Monde des Clubs : La Maison Blanche au sommet

L'année a débuté en grande pompe avec le Real Madrid qui a prolongé son record de club le plus titré de l'histoire de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA avec un sixième triomphe, au Maroc. Leur victoire 5-3 contre Al Hilal a été la finale la plus prolifique en buts de l'histoire du tournoi.

Le sacre du Real Madrid a également permis à Carlo Ancelotti d’égaler le record de Pep Guardiola de trois titres en tant qu’entraîneur. L'Italien avait précèdemment remporté le tournoi en 2007 avec l'AC Milan et en 2014 avec le Real Madrid.

The Best FIFA Football Awards : Messi célébré, Putellas confirmée

La prestigieuse cérémonie des The Best FIFA Football Awards a sans surprise consacré l'Argentine championne du monde avec le titre de Joueur de la FIFA pour Lionel Messi, celui de Gardien de But de la FIFA pour Emiliano Martínez et celui d'Entraîneur de la FIFA pour le Football Masculin pour Lionel Scaloni.

Côté féminin, c'est l'Espagnole Alexia Putellas qui a été sacrée The Best – Joueuse de la FIFA pour la deuxième fois consécutive. L'Angleterre a elle aussi été honorée suite à son triomphe à l'UEFA EURO Féminin 2022, avec la distinction de Gardienne de but de la FIFA pour Mary Earps et celle d'Entraîneur de la FIFA pour le Football Féminin pour la sélectionneuse néerlandaise des Lionesses Sarina Wiegman.

The Best FIFA Football Awards™ 2022 | Alexia Putellas 00:23

The Best FIFA Football Awards™ 2022 | Lionel Messi 00:42

Congrès de la FIFA : Réélection et projection

Le Congrès de la FIFA, point névralgique de la gouvernance mondiale du football, réunit chaque année les représentants des 211 Associations Membres pour discuter des enjeux clés et prendre des décisions stratégiques pour l'avenir du football.

Cette 73e édition a vu Gianni Infantino être réélu par acclamation pour un nouveau mandant à la tête de la FIFA après un cycle 2019-2022 jalonné de nombreux succès, notamment une hausse sans précèdent des revenus accompagnée d'investissements records pour le développement de football et des avancées majeures en termes de bonne gouvernance et de transparence.

Lors de son discours d'acceptation, le Président de la FIFA a formulé 11 promesses pour l’avenir du football mondial, réaffirmant ainsi sa volonté de soutenir la croissance saine du football à l'échelle mondiale grâce à d'ambitieux programmes de développement destinés à aider chaque Association Membre à exprimer pleinement son potentiel tout en promouvant les valeurs d'intégrité, de diversité et d'inclusion.

73e Congrès de la FIFA | Introduction 02:27

Coupe du Monde U-20 de la FIFA : Première uruguayenne

Après avoir assisté à la victoire de l’Uruguay sur l’Italie, le 11 juin en finale de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ à l’Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, le Président de la FIFA Gianni Infantino a salué la qualité de l’accueil argentin. Le rideau est tombé sur cette compétition à 24 équipes, dont l’organisation a été attribuée à l’Argentine un mois à peine avant le match d’ouverture, programmé le 20 mai. 400 jeunes issus de deux associations ont été invités à la finale. L’Asociación Civil Andar et la Fundación Defensores del Chaco bénéficient du programme Community de la Fondation FIFA, une initiative internationale qui aide les associations qui placent le football au cœur de leurs projets sociaux.

Coupe du Monde Féminine de la FIFA : Toujours plus haut

Cette neuvième mouture de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, a fait mieux que tenir toutes ses promesses : elle a battu tous les records. Première édition à se tenir dans un pays de l'hémisphère sud, le tournoi a accueilli 32 équipes au lieu de 24 précédemment. Malgré cet élargissement, la compétition a été particulièrement équilibrée avec des confrontations passionnantes, faisant la part belle aux puissances émergeantes et aux nouveaux talents.

Dans ce paysage plus ouvert et disputé que jamais a surgi un champion inédit, à savoir l'Espagne qui a triomphé des Anglaises en finale. Les 64 rencontres se sont disputées dans des stades pleins, les audiences ont atteint des sommets inédits et la qualité de l'organisation des deux pays hôte a été massivement salué. Cette Coupe du Monde Féminine a également brillé sur le plan culturel et sociétal avec un accent particulier mis sur la diversité et l'inclusion.

Spain v England | Final | FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023™ 02:00

Olga Carmona | "Nous allons être immortelles" 02:39

Coupe du Monde U-17 de la FIFA : Place aux talents de demain

Après quatre ans d'absence pour cause de pandémie de COVID-19, qui a provoqué l'annulation de l'édition de 2021, la Coupe du Monde U-17 de la FIFA a fait son grand retour cette année, en Indonésie. Comme à son habitude, ce tournoi a offert une plateforme unique aux jeunes talents émergents, préparant le terrain pour les futures stars du football mondial.

La compétition, qui a tenu toutes ses promesses en termes de spectacle et d'intensité, a vu l'Allemagne triompher en finale face à la France et étoffer son palmarès d'un trophée qui lui avait échappé jusque là. En décrochant la troisième place du podium, le Mali a une fois de plus démontré l'excellence de sa formation, après sa finale décrochée lors de l'édition de 2015 et sa place de quatrième en 2017.

Et pour le développement des talents d'après-demain, la FIFA a organisé comme chaque année la Blue Stars/FIFA Youth Cup à Zurich.

Finale de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2023™ | Les meilleurs moments en vidéo 02:00

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA : Le bouquet final

Cette année 2023 s'est conclut en apothéose pour les amoureux du ballon rond avec la crème du football mondial de clubs réunie en Arabie saoudite. Là encore, c'est un champion inédit qui s'est couvert de gloire avec le premier couronnement de Manchester City dans cette compétition. Après une année marquée par un triplé historique où les Citizens ont remporté successivement la Premier League, la Coupe d'Angleterre et la Ligue des Champions, les hommes de Pep Guardiola ont réalisé un sans-faute avec sept but marqués pour zéro encaissé sur deux rencontres.

Match 7 | Manchester City - Fluminense | Finale | Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Arabie Saoudite 2023™ 02:00

À suivre…